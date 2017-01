Immer noch leben zehntausende Menschen unter der Herrschaft des IS. Besonders dramatisch ist die Lage der Jesidinnen. Schätzungen zufolge befinden sich allein in der nordirakischen Stadt Mossul mehrere Tausend Frauen und Mädchen in der Gewalt der Dschihadisten. Sie werden gefangen gehalten, gequält und missbraucht, denn sie gehören einer religiösen Minderheit an, die der IS als "Ungläubige" bezeichnet. Das Siedlungsgebiet der Jesiden in der Provinz Ninive im Norden des Irak wurde Anfang August 2014 von den Extremisten überrannt. Bei Temperaturen von über 40 Grad flohen die Einwohner Dutzender Dörfer in das Sindschar-Gebirge, viele von ihnen starben. Wer nicht rechtzeitig fliehen konnte, erlebte schreckliches: Tausende Männer wurden vom IS umgebracht, die Frauen vergewaltigt und verkauft - wie auf einem Sklavenmarkt.