Heute sind wir an einem Punkt angelangt, an dem es nicht mehr weiter geht. Die Menschen sterben. Jeden Tag. Wir sind Vertriebene im eigenen Land. Wir haben keinen Frieden, kein Leben, man hat uns sogar die Würde genommen. Wir wissen heute nicht, was morgen geschieht. Tausende Familien haben das Land verlassen, weil sie in so einer Lage nicht mehr überleben konnten. Und das betrifft nicht nur uns Christen. Ja – unsere Kirchen und Klöster sind zerstört worden. Aber unter dem Krieg leiden auch Sunniten, Schiiten, Jesiden, Kurden…. Warum? - Abuna Gabriel, stellvertretender Abt des Klosters zur Heiligen Jungfrau in Alqosch