Die hohe Kunst des Dienens Der Butler

SWR2 Wissen. Von Isabella Arcucci.

Wenn Lords die Contenance verlieren, Ladys in Ohnmacht fallen oder das Festmenü für die Jagdgesellschaft im Eimer ist - dann ist es der Butler, der die Situation rettet. Ruhig, diskret und mit vollendeter Perfektion. Der Beruf erlebt gerade eine Renaissance. Superreiche zahlen Spitzengehälter. An Butler-Schulen lernt man, was dazu gehört: Würde, Perfektion, absolute Verschwiegenheit.

Lange Zeit schien der Beruf des Butlers quasi ausgestorben. Doch im 21. Jahrhundert ist perfekter Service in den eigenen vier Wänden wieder gefragt. Zumindest bei den Reichen dieser Welt. Das Eindecken und Bedienen bei Tisch ist nur eine von vielen Aufgaben eines modernen Butlers. Doch sie ist die Älteste.

Kernaufgabe des Butlers war es stets, für eine angemessene und gut organisierte Verköstigung seiner Herrschaften zu sorgen.

Seine Wurzeln hat der Butler-Beruf in England, sein Name aber kommt aus dem Französischen: „Bouteillier“, altfranzösisch für „Kellermeister“, ist die Bezeichnung, aus der sich nach und nach die englischen Begriffe „buttery“ und „butler“ entwickelten. Die Rolle des Butlers ist ziemlich alt. Der Butler, war die Person, die in den Herrschaftshäusern des Mittelalters für die „buttery“ verantwortlich war, eine Art “Vorratskammer”.

Die Trennung von Oben und Unten

Im Mittelalter war es in Europa üblich, dass Herrschaft und Diener sich ein Schlafgemach teilten. Doch ab dem 17. Jahrhundert wünschte sich die Herrschaft mehr Privatsphäre. In England begann zu dieser Zeit die Teilung der Herrenhäuser in „up stairs“ und „down stairs“ – in oben und unten. Das Erdgeschoss wurde nun leicht erhöht. Dort und in den oberen Stockwerken befanden sich die Gemächer der Herrschaft. Darunter, im „basement“ – im Keller - waren die Räume für das Personal.

England gilt allgemein als die Wiege des modernen Butlers. Im 19. Jahrhundert war er fester Bestandteil eines jeden Herrenhauses.

In der beliebten britischen Fernsehserie „Downtown Abbey“, die Anfang des 20. Jahrhunderts auf einem prachtvollen Adelssitz in Yorkshire spielt, sieht man sie alle die Treppen hinauf und hinab hasten: Die „Hallboys“ und “Tweenies”, die „Jungs und Mädchen für alles“.

An der Spitze: der Butler

Die Küchenmädchen, die Hausmädchen und die in Livree gekleideten Diener, die „Footmen“, die unter anderem bei großen Diners bedienen. In der Hierarchie weiter oben angesiedelt: der „Valet“, der Kammerdiener, zuständig für die tadellose Garderobe seines Dienstherren und dessen formschöne Zehennägel. Und natürlich die „Lady´s Maid“, die Kammerzofe der Dame, die sich auch auf das Nähen von Unterwäsche versteht und – nicht selten enge Vertraute der Gnädigen war. Dann gehörte natürlich die Köchin dazu – oder der Koch, am besten aus Frankreich. Schließlich die Hausdame, die das gesamte weibliche Personal unter sich hatte – und endlich, an der Spitze: der Butler.

Ab dem 18. Jahrhundert wurde der Butler zu einer Schlüsselfigur, denn er war hauptverantwortlich, wenn es darum ging, eine große Tafel auszurichten. Auch die Pflege und die Präsentation des Tafelsilbers in den großen Speisezimmern wurde seine Aufgabe.

Völlig berührungslos

Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts war aus dem Butler der männliche Chef-Dienstbote geworden. Die Pflichten des Butlers konzentrierten sich auf die Organisation der Speisezimmertafel, denn die war das Zentrum des Familienlebens und auch der Gastlichkeit, wenn Besucher eintrafen. Er kümmerte sich darum, dass der Tisch vor dem Frühstück schön gedeckt war und dass der Service bei Tisch reibungslos verlief. Er hatte dabei eine Art Führungsrolle. Ihm zur Seite standen die jüngeren, männlichen Bediensteten, die Platten und Teller herumreichten, und dafür sorgten, dass jeder der Herrschaften bekam, was er wollte.

Den Vormittag über war der Butler meist damit beschäftigt, die Räume zu inspizieren und Besucher in Empfang zu nehmen, deren Visitenkarten er auf einem Silbertablett seiner Herrschaft zur Begutachtung kredenzte. Nie hätte er es gewagt, seiner Herrschaft etwas direkt aus der Hand zu reichen.

Das Klischee „James“

War der Besuch willkommen, oblag es dem Butler, diesen in den Salon zu geleiten. Die wichtigste Aufgabe des Butlers war jedoch nach wie vor jene, die er schon im Mittelalter inne hatte: die des Weinausschanks. Der Butler “James” ist allerdings ein Klischee. Butler wurden in England nie beim Vornamen gerufen. Sowohl die übrige Dienerschaft als auch die Herrschaft redeten einen Butler stets mit seinem Nachnamen an.

Der Butler James ist ein Mythos. Eine wahre Lady hätte ihren obersten Hausdiener nur mit dem Nachnamen angesprochen.

Außerdem trugen Butler statt einer Livree meist die abgelegten Anzüge ihres Arbeitgebers auf und waren so in ihrer äußerlichen Erscheinung zwar immer etwas aus der Mode, aber doch ganz Gentleman-like. Und genau das war auch die Rolle des Butlers – die eines Gentlemans.

Der geheime Lenker

Von Butlern wurde erwartet, dass sie sowohl überaus aufmerksam waren, stets wussten, nach was es ihrer Herrschaft verlangte, und gleichzeitig mussten sie quasi mit dem Hintergrund verschmelzen. Ihren eigenen Charakter mussten sie dabei fast völlig auf eine formelle, höfliche Fassade reduzieren, und niemals eigene Emotionen zeigen.

Früher kamen die Butler englischer Herrschaftshäuser aus ärmlichsten Verhältnissen. Sie arbeiteten sich vom kleinen Laufburschen über den Footman und den Valet bis zum Chefdienstboten eines vornehmen Hauses mit vergleichsweise gutem Gehalt, freier Kost, Logis und Kleidung, hoch.

Der Butler als geheimer Lenker seiner Herrschaft – das hat Tradition. Viele Butler blieben ihr ganzes Leben bei ein und demselben Arbeitgeber und wurden zu wichtigen Vertrauenspersonen – und zu einem Teil der Familie.

Keine Familie und keine Gefühle

Doch viele Butler litten unter Einsamkeit, und nicht wenige verfielen im Laufe ihres Lebens dem Alkohol. Egal, wie gut das Verhältnis zur Herrschaft war: Die Butler blieben Dienstboten. Eine eigene Familie gründen? Meist ein unerfüllbarer Wunsch.

Wie weit ein Butler seine eigenen Gefühle zurücknehmen musste, um seiner Herrschaft den perfekten Service zu bieten, beschreibt der Roman „Was vom Tage übrig blieb“ von Kazuo Ishiguro. Der Butler Stevens ist Zeit seines Lebens so fokussiert auf den Dienst für Lord Darlington, dass ihm nicht nur die zarten Annäherungsversuche der Hausdame Miss Kenton entgehen. Er unterdrückt auch in dramatischen Situationen seine eigenen Gefühle. Bei einer Abendveranstaltung im Herrenhaus kümmert sich Stevens gerade um die Bewirtung der Gäste, als sein alter Vater - ebenfalls Diener auf Darlington Hall - einen Schwächeanfall erleidet. Während Mr. Stevens der Herrschaft den Tee serviert, stirbt sein Vater.

Butler und Butlerinnen im 21. Jahrhundert

Sich selbst aufopfern, um das Privatleben anderer so angenehm wie möglich zu gestalten – dazu waren nach dem 1. Weltkrieg auch in England immer weniger Menschen bereit. Stattdessen lockten Jobs in Büros oder in der Industrie. Viele einst reiche Familien konnten sich zudem kaum noch Personal leisten.

Doch seit einiger Zeit gibt es eine Renaissance des Butler-Berufs. Vor allem in Asien und in den arabischen Emiraten, aber auch in Deutschland steigt bei den Superreichen die Nachfrage nach hochqualifiziertem Hauspersonal. Auch heute leben Butler häufig mit ihren Arbeitgebern unter einem Dach – getrennt von der eigenen Familie. Für viele wohl eher ein Grund, diesen Beruf nicht zu ergreifen. Das Geschlecht spielt bei Butlern heute keine Rolle mehr. Auch weibliche Butler sind gefragt. Grundvoraussetzung dagegen ist: Diskretion. Kein Sterbenswörtchen nach außen über die Angelegenheiten der Herrschaft.

Auch Frauen können heute den Butler-Beruf ergreifen.