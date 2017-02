SWR2 Tandem Rakete - Junge Leute im Gespräch Idil Baydar wirbt mit Klischees für Toleranz

Idil Baydar wurde als Kind türkischer Einwanderer in Celle geboren, wuchs nach der Trennung der Eltern bei ihrer alleinerziehenden Mutter auf und besuchte in Celle eine Waldorfschule. Auch heute geht Idil Baydar gerne wieder zur Schule. Vor Schülern und Studenten hält sie Vorträge über Selbstverwirklichung, Bildung und Motivation und erzählt aus ihrem eigenen Leben mit all seinen Ecken und Hürden. Mit ihrem zweiten Soloprogramm "Ghettolektuell" ist sie gerade auf Deutschlandtour und im April in Stuttgart zu Gast.