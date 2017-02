SWR2 Tandem Hotline für besorgte Bürger

Er kam als kurdisches Flüchtlingskind aus der Türkei. Damals hätten ihm viele geholfen, in Deutschland anzukommen, sagt Ali Can. Damit diese Hilfe weitergeht, hat der Lehramtsstudent eine Hotline gegründet. Menschen, die schlechte Erfahrungen mit Flüchtlingen gemacht haben oder sich vor ihnen fürchten, können ihn anrufen. Er will nicht nur über AfD-Wähler reden, sondern mit ihnen. Über einen Mangel an Anrufern kann er nicht klagen. Im Gespräch schildert er seine Erfahrungen am Telefon und auf der Straße. Er möchte Vorurteile auflösen.