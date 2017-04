Medien und Zensur Die Gedanken sind frei - die Worte auch?

1993 erklärte die UN-Vollversammlung den 3. Mai zum Internationalen Tag der Pressefreiheit, weil unabhängige Medien eine der Grundlagen für demokratische Gesellschaften sind. Die Wirklichkeit sieht oft anders aus. Weltweit werden Journalistinnen und Journalisten bedroht, verfolgt, inhaftiert, ermordet. Und das geschieht nicht nur in Ländern, in denen Krieg herrscht oder die faktisch unregierbar sind. Auf der “Rangliste der Pressefreiheit 2016“ der Organisation Reporter ohne Grenzen erreichen beispielsweise auch Länder wie Russland, Mexiko oder - nach den jüngsten Entwicklungen wenig verwunderlich - die Türkei nur Plätze im letzten Drittel.

Wo Zensur herrscht, ist auch Selbstzensur weit verbreitet, doch die gibt es sogar in parlamentarischen Demokratien. In Japan etwa kontrolliert und beeinflusst die Regierung die Medien erheblich. Der Druck auf regierungskritische Journalisten kann so groß werden, dass manch einer sich von der politischen Berichterstattung abwendet. Und nach Prügelattacken in Sachsen wagen sich manche Reporter nur noch mit Polizeischutz zu Pegida-Demonstrationen.