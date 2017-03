SWR Tagesgespräch mit Julia Klöckner "Nicht in die Falle tappen"

Die Landeschefin der CDU in Rheinland-Pfalz ist auch dafür, dass Außenminister Gabriel den türkischen Botschafter auf Grund des Nazi-Vergleichs einberufen muss. Andersherum sei auch Erdogan nicht zimperlich, den deutschen Botschafter in Ankara einzubestellen. Grundsätzlich habe Deutschland aber ein Rechtssystem, das es einzuhalten gelte. Wenn die Bundesrepublik den Eindruck erwecke, sie würde sich nicht an die eigenen Gesetze halten, dann tue sie Erdogan einen Gefallen. In diese Falle dürfen wir nicht tappen, so Klöckner im SWR.