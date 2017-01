SWR Tagesgespräch mit Julia Klöckner (CDU) Union zu 99 Prozent einig

Um das Audio abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.

Die stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU, Klöckner ist zuversichtlich, dass es trotz des Streits um Obergrenzen zur Anfang nächsten Monats geplanten Versöhnungsklausur von CDU und CSU kommt. Es gäbe viel mehr Verbindendes als Trennendes. Im SWR-Tagesgespräch äußerte die CDU-Landeschefin von Rheinland-Pfalz Verständnis für die Haltung der Schwesterpartei. Durch seine Grenzen sei Bayern in ganz anderer Weise von der Migration betroffen, als andere Bundesländer. Klöckner betont aber auch, dass eine Obergrenze von 200.000 Flüchtlinge nicht automatisch für mehr Sicherheit sorge, weil damit nicht garantiert sei, dass die Menschen, die kämen, alle ungefährlich seien. Klöckner betont, dass es eine klare Regelung geben müsse. Sie verweist auf den Plan, Transitzonen einzurichten. Da seien sich die Unionsparteien einig. In den Erstaufnahmeeinrichtungen an der deutschen Grenze könne die Identität der Flüchtlinge geklärt und entschieden werden, wer ins Land dürfe und wer nicht.