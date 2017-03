SWR2 Literatur - LIVE | Literaturhaus Stuttgart "Zu träumen genügt"

Was danach kam, hat ihn in der deutschen Literaturlandschaft einzigartig gemacht, unabhängig und eigensinnig hat er sich literarische Freiheitsflügel erschrieben wie keiner. Niemand schwebt schreibend wie Walser. Was ein Roman kann, wissen wir durch ihn. Dass er dabei immer noch erdenschwer mit der Welt hadert, ist die Kehrseite, die ihn komplettiert. Früh und spät, alt und neu, die neue Werkausgabe versammelt, was man immer schon von Walser lesen wollte und sollte; Walser, so vollständig wie möglich.