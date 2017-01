SWR2 Interview der Woche Dr. Susanne Eisenmann, CDU, Kultusministerin

im Gespräch mit Kilian Pfeffer

„Angesichts schlechter Ergebnisse bei Bildungstests muss Baden- Württemberg handeln. `Ersetze Buch durch Laptop´ ist noch kein pädagogisches Konzept. Programmieren lernen gehört nicht in die Grundschule.“

Die baden-württembergischen Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann sieht angesichts der Bildungsmisere im Land dringenden Handlungsbedarf. „Wir müssen jetzt die richtigen Entscheidungen treffen.“ Hintergrund sind schlechte Ergebnisse bei Bildungstests, zum Beispiel bei der jüngsten Studie des Instituts für Qualität im Bildungswesen (IQB) im Oktober. Im SWR Interview der Woche sagte Eisenmann: „Während wir bis vor 5,6,7 Jahren noch in der Spitzengruppe waren mit Bayern und Sachsen, sind wir jetzt ins untere Mittelfeld abgerutscht. Niemand kann bestreiten, dass die Ergebnisse schlicht schlecht sind.“

Nicht unser Anspruch



Man bewege sich nun im Umfeld von Bremen und Berlin, die die rote Laterne in Bildungsfragen hätten, und um die bemühe man sich nicht, so Susanne Eisenmann: „Bei allem Respekt für die beiden Stadtstaaten: Das passt nicht zu unserem Anspruch. Wir brauchen die Bildungskompetenz unserer Menschen, um dieses Land in allen Bereichen weiter zu entwickeln.“ Natürlich ändere man das nicht kurzfristig. Man müsse jetzt aber die richtigen Weichstellungen finden, um den Zug aufs Gleis zu setzen, damit der Zug überhaupt mal losfahre. Als eine der ersten Maßnahmen hat die Bildungsministerin die Lehrinnen und Lehrer an den Grundschulen gebeten, die Rechtschreibung ab Klasse 1 zu korrigieren. „Das halte ich für eine Selbstverständlichkeit“, so Eisenmann. „In Mathematik ist eins und eins zwei, da korrigiert man die Kinder auch, wieso macht man das nicht in der Rechtschreibung?“ Sie könne nicht verstehen, dass diese Anweisung in manchen Verbänden Aufregung ausgelöst habe.

Programmieren lernen gehört nicht in die Grundschule



Digitalisierung soll in der Schule eine größere Rolle spielen als bisher, meint Susanne Eisenmann. Die Kultusministerkonferenz habe die Strategie „Bildung in der digitalen Welt verabschiedet“. An dem Thema arbeite man in Baden-Württemberg schon länger und sehe sich durch die Beschlüsse der Kultusministerkonferenz bestätigt. Entscheidend sei aber das pädagogische Konzept. Eisenmann: „‘Ersetze Laptop durch Buch‘ ist aus meiner Sicht kein pädagogisches Konzept“. Den Vorschlag, dass Kinder schon in der Grundschule programmieren lernen sollen, lehnt die Ministerin ab. „Das halte ich persönlich für einen Fehler. Schreiben, Rechnen, Lesen sind Kernkompetenzen, die in der Grundschule gelernt werden müssen, auch Konzentrationsfähigkeit.“ Man wisse aus der Forschung, dass das für die Entwicklung eines Kinders wichtig sei. Deshalb gehöre die Digitalisierung in dieser Breite nicht in die Grundschule.

Skepsis gegenüber dem Angebot der Bundesbildungsministerin



Das jüngste Angebot von Bundesbildungsministerin Wanka an die Bundesländer sieht Susanne Eisenmann skeptisch. Die Bundesbildungsministerin will den Ländern fünf Milliarden Euro für eine bessere technische Ausstattung zur Verfügung stellen, wenn diese im Gegenzug passende pädagogische Konzepte entwickeln. Eisenmann: „Jemand, der fünf Milliarden gibt, will auch was zu sagen haben. Es gilt wie immer: Auf das Kleingedruckte kommt es an. Und das Kleingedruckte kennen wir nicht.“ Man habe die Bildungshoheit in den Ländern und könne sich nicht vorstellen, dass den Ländern mitgeteilt werde, wie ein pädagogisches Konzept auszusehen habe. Ende Januar würden die Kultusminister ein erstes Gespräch mit Johanna Wanka zu dem Thema führen.

Schwerpunkt „berufliche Bildung“ während der KMK-Präsidentschaft