SWR2 Hörspiel-Studio Das Dienen geht weiter

Sendezeiten

Hörspiele in SWR2

Hörspiel am Sonntag: So, 18.20 Uhr

Hörspiel-Studio: Do, 22.03 Uhr

Krimi: Fr, 22.03 / 22.33 Uhr

SWR2 Tandem: Di, 19.20 Uhr

ars acustica: erster Di im Monat, 23 Uhr

sowie an allen Feiertagen und zu besonderen Anlässen