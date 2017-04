SWR2 Feature am Sonntag Rauf! Wollen!

SWR2 Feature am Sonntag

Um das Audio abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.

Schon als kleiner Junge wusste Gerd, wo er hin will: hoch hinaus - als Abenteurer, Entdecker, Bergsteiger. Viele Jungen wollen das. Und bei vielen kommt etwas dazwischen: Heirat, Familie, Beruf. Auch bei Gerd war das so. Aber sein Kindertraum erwies sich als hartnäckig. Er war schon über 50, als er mit dem Bergsteigen anfing. Jetzt ist er 65 und hat vier der "Seven Summits" - der höchsten Gipel aller Kontinente - erklommen. Nun ist der Mount Everest dran.