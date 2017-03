SWR2 Feature am Sonntag Deena - Baden-Badenerin wird Popstar in Uganda

Deena kommt aus Baden-Baden. Jeder erkennt sie, wenn sie durch die Straßen geht - die Straßen von Uganda. Es klingt fast wie ein Märchen: 2013 kam die Abiturientin als Freiwillige ins Land, um Straßenkinder zu betreuen. Als sie in Kampala aus Spaß in einer Kneipe singt, wird sie von einem einheimischen Musik-Manager entdeckt. Die heute 23-jährige Deena muss sich entscheiden: Soll sie in Deutschland als Studentin leben oder in Uganda als Popstar?