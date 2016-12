Tipps für Veranstaltungen mit ermäßigtem Eintritt für Inhaber der SWR2 Kulturkarte.



Wir beginnen im Frankfurter Hof in Mainz. Dort gastiert morgen das Instrumental-Ensemble "Chantal". Ab 20 Uhr erklingen weihnachtliche Melodien. Die Musiker haben dafür in den Sammlungen von Michael Prätorius aus dem 16. Jahrhundert und in der Filmmusik des Kinos gestöbert. Sie haben folkloristische Weihnachtslieder aus vielen Ländern Europas und Amerikas und Klassiker von Händel und Vivaldi für eine festliche Adventsatmosphäre neu bearbeitet. Aber auch fröhlich-virtuoses und nachdenklich-besinnliches aus der Popmusik wird geboten.

Das Kunstmuseum Stuttgart zeigt noch bis zum 15. Januar die Ausstellung "Sound in Motion. Internationale Video- und Performancekunst mit Rodney Graham". Untertitel: "Der Künstler als Musiker". Drei Arbeiten Grahams sind zu erleben, die Fotografie, Video, Film, Performance und Buchkunst verbinden. Das Betätigungsfeld aber, das seine gesamte künstlerische Produktion umspannt, ist die Musik, sei es als selbst komponierte oder als weiterverarbeitete Musik anderer Komponisten.

Abschließend nach Singen, ins Kulturzentrum GEMS. Der Jazzclub gastiert dort morgen um 20.30 Uhr mit "Back to Blues" und der "High Energy Blues Party". "Back to Blues" rufen zur "all american high energy X-Mas party" auf! Und zwar stilecht: Trage Deinen hässlichsten Christmas - Sweater oder ein sexy Weihnachts-Engerl-Kostüm und Dich erwartet ein Glas Sekt zum Empfang! Das tollste Outfit wird am Ende des Abends ausgewählt und mit der brandneuen BACK TO BLUES CD "That's The News" belohnt! Klingt vielversprechend.

