Musikstück der Woche vom 3. April 2017 Tolstoi zu Tränen gerührt

Peter Tschaikowsky: Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncello Nr. 1 D-Dur op. 11

Der russische Komponist Peter Tschaikowsky war sensibel – heute würden wir sagen hochsensibel – und hatte dazu noch einen Hang zum Perfektionismus. Immer wieder haderte er mit sich und seiner Musik. Nur einmal, da war er mit Stolz erfüllt: Während der zweite Satz seines Streichquartettes Nr.1 D-Dur gespielt wurde, sollen Leo Tolstoi – bekannt für weltberühmte Literatur wie "Krieg und Frieden" oder "Anna Karenina" – Tränen über das Gesicht gelaufen sein. Das polnische Apollon Musagète Quartett hat Tschaikowskys Streichquartett im November 2011 bei den Bruchsaler Schlosskonzerten auf die Bühne gebracht.

Audio herunterladen (39,74 MB | mp3)

Aufbruchsstimmung

1866 war Tschaikowsky 26 Jahre alt und mitten im Aufbruch. Der russische Pianist Nikolai Rubinstein hatte ihn von St. Petersburg nach Moskau eingeladen, am neu gegründeten Konservatorium als Dozent zu unterrichten. Und weil Tschaikowsky nach seinem Studienabschluss bei Rubinsteins Bruder Anton nicht so recht wusste, wohin mit sich, nahm er das Angebot an. Rubinstein verschaffte Tschaikowsky nicht nur seinen ersten Job, sondern ließ ihn auch bei sich wohnen und führte ihn – neu eingekleidet – ins Moskauer Musikleben ein. Denn Tschaikowsky stand am Anfang seiner Karriere, und weil selbstbewusstes Auftreten oder Eigenwerbung noch nie zu seinen Stärken gehört hatte, nahm er Rubinsteins Hilfe dankend an.

Peter Tschaikowsky

Damit sich Tschaikowsky nicht nur als Dozent sondern auch als Komponist in Moskau etablierte, überredete ihn Rubinstein 1971 zu einem Kammermusikabend – ausgerichtet von der Moskauer Abteilung der Russischen Musikgesellschaft, die 1860 von Rubinstein gegründet worden war. Doch weil Tschaikowsky seiner Meinung nach nicht genügend vorzeigbare Stücke hatte, zumindest keine größer besetzten, schrieb er kurzentschlossen das Streichquartett Nr. 1 D-Dur. Wider allen Selbstzweifel, wurde es, wie die Kritiker später sagten, ein "Geniestreich", vor allem der zweite Satz. Darin griff Tschaikowsky auf das ukrainische Volkslied "Wanja saß auf dem Diwan" zurück, das er von einem singenden Handwerker auf dem Landgut seiner Schwester kannte.

Zweifellos

Der zweite Satz des Streichquartettes Nr. 1 D-Dur wurde für Tschaikowsky zum Erfolgsgaranten seines Kammermusikabends. Auf der Bühne saßen vier Professoren des Moskauer Konservatoriums, die sowohl vom Publikum als auch von den Kritikern bejubelt wurden. Tschaikowsky traute seinen Ohren nicht, war aber erst sechs Jahre später von sich und seiner Musik überzeugt. In seinem Konzert, bei dem erneut sein Streichquartett gespielt wurde, war der berühmte russischen Schriftsteller Leo Tolstoi zu Gast. Als der zweite Satz erklang, sollen ihm Tränen über das Gesicht gelaufen sein.

An diesem Abend waren Tschaikowskys Zweifel verschwunden: „Noch nie in meinem Leben war ich so stolz auf meine kompositorischen Fähigkeiten wie an diesem Abend, als Leo Tolstoi neben mir die Tränen herunterliefen, während das Quartett mein Andante spielte.“ Animiert durch Tolstois emotionale Reaktion auf seine Musik, arbeitete Tschaikowsky den zweiten Satz noch einmal für Violoncello und Streichorchester um. Heute ist diese Version fast berühmter als das Original.

Obwohl das Quartett stellenweise an Komponisten wie Ludwig van Beethoven oder Franz Schubert erinnert, ist es in sich Tschaikowsky pur. Jeden der insgesamt vier Sätze durchzieht wortlose Poesie, ganz im Sinne der Romantik: elegant, lebendig und phasenweise sogar unbeschwert, erzählt allein die Musik.

Apollon Musagète Quartett

Das Apollon Musagète Quartett

2008 gewann das Apollon Musagète Quartett nicht nur den ersten Preis, sondern beinahe alle Sonderpreise beim 57. Internationalen Musikwettbewerb der ARD. In kürzester Zeit etablierten sich die vier polnischen Musiker Paweł Zalejski (Violine), Bartosz Zachłod (Violine), Piotr Szumieł (Viola) und Piotr Skweres (Cello) als feste Größe innerhalb der europäischen Musikszene. Von Berlin bis Amsterdam bespielen sie regelmäßig alle großen Konzertbühnen und sind bei Festivals wie dem Lucerne Festival gern gesehene Gäste.

Vielfach ausgezeichnet, u.a. mit dem New Generation Artist der BBC sowie dem Boerletti-Buitoni Trust Award, führt das Streichquartett neben dem gängigen Repertoire vor allem ihm gewidmete zeitgenössische Werke auf, die oft auf die Thematik des Musenführers Apollon Bezug nehmen. Auch seine Eigenkompositionen Multitude for String Quartet und A Multitude of Shades integriert es immer wieder in seinen Programme.