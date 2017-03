Aber erst die dünnwandigen, unten geschlossenen, vertikalen Metallrohre unterhalb der Holzstäbe geben dem Klang das nötige Volumen, schaffen Resonanz. Damit die Klangplatte frei schwingen kann, ist sie nicht fixiert, sondern an zwei Schnüren befestigt, ohne sie dadurch bei der Schwingung einzuschränken. Je größer und breiter die Klangstäbe, demnach je tiefer der Klang, desto weicher und gewichtiger sollte der Anschlag durch die Schlegel dosiert sein, um das Material in allen Fasern zum Schwingen zu bringen.

Trotzdem ist die Durchschlagskraft eines Marimbaphons begrenzt, ist es doch von der klanglichen Penetranz eines Xylophons mindestens so weit entfernt wie von der elektronisch verstärkten eines Vibraphons. Seine Qualitäten liegen in der Natürlichkeit seine Timbres, seinem Tonumfang mit vier, oder gegebenenfalls sogar fünf Oktaven und einer Dynamik von pianissimo bis fortissimo.

Bach schrieb in seiner Leipziger Zeit sieben Konzerte für Cembalo und Orchester, die er in der wöchentlichen Konzertreihe im Café Zimmermann aufführte - gemeinsam mit dem Collegium musicum, einem Orchester, in dem herausragende Studenten spielten und ab und zu auch ein Profi-Musiker. BWV 1056 ist das kürzeste Konzert der Reihe. Vorlage ist hier das Violinkonzert in g-Moll, dessen Ecksätze hat Bach einen Ganzton tiefer gelegt, zudem hat er die Geigenpartie für Cembalo abgeändert. Die Herkunft des Mittelsatzes, einem wunderschönen Adagio, ist hingegen ungeklärt.