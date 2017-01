Landesjazzpreis 2017 BW | Live-Videostream Trompeter Herbert Joos erhält Preis für Lebenswerk

SWR2 überträgt das die Preisverleihung und das Preisträgerkonzert hier im webexklusiven Live-Videostream. Im Radioprogramm von SWR2 wird das Konzert am 21. März 2017 um 22.03 Uhr in der SWR2 Jazz Session gesendet.

Der Trompeter Herbert Joos wird am 20. Januar 2017 mit dem Landesjazzpreis Baden-Württemberg, Kategorie „Sonderpreis für das Lebenswerk“ ausgezeichnet. Die Preisverleihung findet um 19.30 Uhr im Stuttgarter Theaterhaus statt. Die Auszeichnung für das Lebenswerk ging an Eberhard Weber und Wolfgang Dauner. Zum Fest kommt auch dieses Jahr wieder viel Jazzprominenz ins Theaterhaus. Herbert Joos hat eigens eine Komposition für diesen Abend geschrieben.

„Herbert Joos hat an der Trompete und am Flügelhorn eine eigene unverwechselbare Klangsprache entwickelt, die ihn weltweit zu einem anerkannten Künstler gemacht hat. Mit seinem ungewöhnlichen Trompetenklang prägte er nicht nur legendäre Gruppen, wie das ‚Vienna Art Orchestra‘ oder das ‚Orchestre National De Jazz‘ in Paris, sondern auch eigene Formationen. Mit großer Kontinuität und künstlerischem Erfolg widmet sich Herbert Joos seit nahezu 60 Jahren neuen Projekten. Für dieses Engagement ehren wir ihn mit dem Sonderpreis für das Lebenswerk“ Kunststaatssekretärin Petra Olschowski

Herbert Joos wurde am 21. März 1940 in Karlsruhe geboren und studierte dort Ende der 1950er Jahre Kontrabass an der Hochschule für Musik, wo er auch Trompetenunterricht erhielt. Später widmete er sich dem Flügelhorn und dem Alphorn und spielte darüber hinaus die meisten anderen Blechblasinstrumente.

Mitte der 1960er Jahre schloss er sich dem „Modern Jazz Quintett Karlsruhe“ an, bevor er dann in verschiedenen Formationen, u. a. mit Musikern wie Hans Koller, Kenny Wheeler, Jon Christensen oder den beiden anderen Ehrenpreisträgern Eberhard Weber und Wolfgang Dauner, zu hören war. Schon bald machte Joos mit Solo-Aufnahmen, wie „The Philosophy of the Flügelhorn“, „Still Life“ oder „Day-break / The dark side of Twilight“ zusammen mit dem Radio Symphonie Orchester Stuttgart international auf sich aufmerksam.