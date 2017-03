lesenswert Schecks Bücher

In der ersten Episode seines Literaturkanons stellt Denis Scheck einen Klassiker einer Autorin vor, die zu Beginn vieler Leserbiographien steht: Astrid Lindgrens "Karlsson vom Dach". Er zeigt dabei, wie anarchistischer Humor - neben vielen anderen Vorzügen - einen Text zur Weltliteratur qualifiziert, der für Leserinnen und Leser jeden Alters relevant ist.

Um das Video abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.

Unsere Lesekultur ist von tausend Ablenkungsfeinden umzingelt. 90.000 neue Bücher buhlen jedes Jahr um unsere Aufmerksamkeit. Schecks Bücher will Werke ins Scheinwerferlicht rücken, die im Gedränge der laut betrommelten Neuerscheinungen in Vergessenheit zu geraten drohen.

Seit Beginn der Literatur tobt der Streit, was gelesen werden soll. Es ist Zeit für einen neuen Kanon, weil sich die Lebensbedingungen in den letzten zwanzig Jahren grundlegend verändert haben. Im Zeitalter des Internets spielen Grenzen im Leben und in der Literatur zu Beginn des 21. Jahrhunderts eine immer geringere Rolle.