Was Eisejuaz auch tut – und immer hört er die Stimme des Herrn. Der Indio ist des Spanischen nicht ganz mächtig, und so erzählt er in eigenem Idiom von seiner harten Arbeit in Sägewerk und Hotelküche und von Gott, den er in vielfältigen Erscheinungen sieht. Gott ist es auch, der ihn den lahmen Paqui versorgen lässt, einen Weißen, der Eisejuaz fürchterlich verraten wird.



Der Roman "Eisejuaz" erschien bereits 1971, doch erst jetzt ist es einem deutschen Übersetzer gelungen, den inneren Monolog des Indios in ein brillant stolperndes Deutsch zu übersetzen. Er gehört zu den wichtigsten Büchern der argentinischen Literatur. Mit "Eisejuaz" hat die Autorin Sara Gallardo ein kleines Meisterwerk geschaffen.

Sara Gallardo Eisejuaz. Aus dem Spanischen von Peter Kultzen Verlag: Wagenbach Verlag Länge: 176 Seiten Preis: 20,00 Euro Bestellnummer: 978-3-8031-3285-7

Buch der Woche am 17.04.2017 Sara Gallardo: Eisejuaz Peter B. Schumann Aus dem Spanischen von Peter Kultzen 
Wagenbach Verlag, Berlin 2017 
176 Seiten 
20 Euro

Der Berliner Wagenbach-Verlag ist mutig. Er hat sich in den letzten Jahren besonders der argentinischen Literatur angenommen und nicht gerade auf Erfolg getrimmte Autoren publiziert wie Ricardo Piglia oder jüngst Pola Oloixarac. Jetzt hat er mit Eisejuaz von Sara Gallardo einen vor nahezu einem halben Jahrhundert publizierten Roman veröffentlicht. Die Autorin, 1931 in Buenos Aires geboren und 1981 dort gestorben, ist hier weitgehend unbekannt, obwohl ihr erstes Werk Die Hochzeit der anderen 1962 in der DDR publiziert wurde. Peter B. Schumann hat Eisejuaz gelesen.

Sara Gallardos Buch galt lange als Geheimtipp

Bereits über den Titel stolpert der Leser. Dann muss er bei der Lektüre öfter zurückblättern, um sich darüber klar zu werden, wer hier spricht und in welchem Teil der Geschichte er sich befindet. Denn Eisejuaz ist einer der seltsamsten Romane, die in der letzten Zeit aus Lateinamerika erschienen sind. Er besteht lediglich aus dem Monolog eines Indios, der der Sprache kaum mächtig ist und der in diesem Bericht seiner Eingebung folgt, nicht der Chronologie seines Lebens.

Für diesen Eisejuaz, der sich selbst "Dieser Hier Auch" nennt, hat Sara Gallardo ein eigenes Idiom entwickelt, das seiner mangelnden Ausdrucksfähigkeit gerecht wird. Der Roman, 1971 geschrieben, galt lange als Geheimtipp. Seit ihn der Schriftsteller und Literaturwissenschaftler Ricardo Piglia 2001 in seine Bibliothek der 24 wichtigsten argentinischen Bücher aufgenommen hat, wird er zunehmend rezipiert, öfter neu aufgelegt, und er ist nun auch auf Deutsch zu entdecken.

Die Figur des Eisejuaz gibt argentinischen Indios eine Stimme

Eisejuaz ist der bedeutendste des nur fünf Romane umfassenden Werks von Sara Gallardo. Darin setzte sie sich mit dem großbürgerlichen Umfeld, dem sie entstammte, kritisch auseinander. Die indigene Welt lernte sie auf einer Reise in den Nordwesten Argentiniens kennen, und ihr Mann, der Schriftsteller H.A. Murena, bestärkte sie darin, sich "einer Thematik außerhalb ihrer Klasse" zu widmen.

Sara Gallardo

Also unternahm sie den Versuch, einem Indio vom Volk der Matacos nicht etwa eine, sondern seine Stimme zu geben und zwar in dessen unbeholfenem, mit indigenen Ausdrücken und Regionalismen durchsetzten Spanisch. Für diese Kunstsprache eine adäquate deutsche Übertragung zu finden, das war für Peter Kultzen eine große Herausforderung. Er hat sie bravourös gemeistert.

Die Geschichte dieses Eisejuaz bzw. Lisandro Vega – wie er mit christlichem Namen getauft wurde – ergibt sich etwas mühsam aus seinem mäandernden Denken: den sprunghaften Assoziationen, den Rück- und Vorblenden sowie den Beschwörungen der göttlichen Boten, die aus Flüssen und Wolken, Büschen und Bäumen, Felsen und Tieren zu ihm sprechen. Denn Eisejuaz ist zu einem religiösen Menschen geworden, seit er eine Erleuchtung hatte und die Stimme Gottes ihm auferlegte, auf einen Menschen zu warten, der seiner Hilfe bedürfe.

In einem Straßengraben findet er schließlich den sterbenskranken Paqui und erweckt ihn quasi zum Leben. Dieser entpuppt sich aber nicht als armer Lazarus, sondern als ein quengelnder, mit nichts zufriedenzustellender Typ. Er, der Weiße, hält sich für ein höheres Wesen und will schon einmal bessere Tage erlebt haben. So gerät die Mission von Eisejuaz sehr bald zu einer Passion, und Mordgedanken entstehen zeitweise in dem fürsorglichen Samariter.

Hunger, Ausbeutung und Obdachlosigkeit bedrohen das indigene Volk bis heute

In diesen äußeren Rahmen stellt Sara Gallardo den Bericht ihrer Hauptfigur über die Welt, in der die indigenen Völker Argentiniens teilweise auch heute noch leben. Bereits in der Kolonialzeit wurden sie ihres Landes beraubt und durften nur als Tagelöhner eine elende Existenz fristen – wie Eisejuaz. Er konnte immerhin in einer Missionsstation englischer und norwegischer Geistlicher notdürftig lesen und schreiben lernen und dort später als Aufseher ein paar Peso verdienen. Auch in einem Sägewerk hat der bärenstarke Mann mit der sanften Seele gearbeitet, bis man ihn wieder auf die Straße setzte. Ganz nebenbei erzählt er vom Hungertod, von der Ausbeutung, von der Obdachlosigkeit seines Volkes und von der Zerstörung der Natur, seiner Lebensbasis.

In manchem erinnert dieser Eisejuaz an Miguel Barnets Der Cimarrón, den "Lebensbericht eines entlaufenen Negersklaven aus Cuba". Beide Bücher beruhen auf den Aussagen realer Personen. Barnet hat daraus halbfiktionale Zeugnisliteratur über die kubanische Revolutionsgeschichte gemacht.

Die Verwurzelung im Glauben ist wichtiger als eine revolutionäre Idee

Auch Sara Gallardo lässt ihren Eisejuaz einen Moment lang an Aufstand gegen die herrschenden Verhältnisse denken, doch für sie bleibt dessen göttlicher Funke sehr viel wesentlicher als die revolutionäre Idee. Deshalb arbeitet sie als dessen zentralen Charakterzug die tiefe Verwurzelung in indigenen Mythen und christlicher Gläubigkeit heraus und schildert den sozialen Kontext eher als Beiwerk dieser rein fiktionalen Geschichte.