Weshalb Griechenlands Künstler die Athener Documenta kritisieren Zur Krisen-Kulisse degradiert

„Documenta - When Public space is copyrighted“, wurde in schwarzen Lettern an eine Mauer im Zentrum Athens gesprüht. In den vergangenen Wochen waren einige dieser Anti-Documenta-Tags in Athen zu finden. Denn zahlreiche griechische Künstler empfinden die documenta als eine Art Kolonialisierung durch die Kuratoren. Was übertrieben scheint, hat im krisengebeutelten Griechenland einen tiefer sitzenden Grund. Für Schauspieler und Regisseur Vassilis Koukalanis, der selbst in einem Film auf der Documenta zu sehen ist, ist klar, dass die Kunst, von denen die documenta lernen könnte, die in den Straßen, nicht mit einbezogen wurde. Er meint: "Es hat wieder einen institutionalen Beiklang. Und die Erfahrung in den letzten Jahren ist: das ist dann weit weg vom Publikum oder Volk. Ich glaube das ist sehr charakteristisch für das, was sowieso in der Kunstszene aber auch in der Politik läuft: Die Präsenz der privaten großen Institutionen."