"Volksverräter" ist Unwort des Jahres Altes Gift in neuen Mäulern

"Volksverräter" ist pures politisches Gift. Der Begriff stammt aus der Zeit der Revolution von 1848/49 und wurde am Ende des Ersten Weltkriegs bedeutsam. Der Vorwurf "Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten!" gab der SPD die Schuld an der Niederlage 1918. In der Weimarer Republik fand sich "Volksgemeinschaft" in allen Parteiprogrammen. Die Nazis spitzten die Sache zu: Juden und politische Gegner konnten nicht dazu gehören, wurden als "Volksverräter" abgestempelt und vom so genannten "Volksgerichtshof" verurteilt. Die Lehre der Bundesrepublik war: "Volksverrat" landete im politischen Giftschrank. Das Unwort passt nicht zu Pluralismus und Demokratie. Wer es benutzt, betreibt Volksverhetzung.