Storm und der verbotene Brief | Kino: 23.3. Reformation als Kinoabenteuer

In einer Druckerei in Antwerpen soll ein Brief Martin Luthers gedruckt werden, was die Inquisition mit allen Mitteln zu verhindern versucht. Doch Storm, der Sohn des Druckers, rettet die Druckplatten und auch den Vater vor dem Scheiterhaufen. Der längst ausstehende Film zur Reformation ist ein so rasant wie konventionell inszeniertes Jugendabenteuer, das die Reformation auf einen einseitigen Kampf zwischen Gut und Böse reduziert, findet der Filmkritiker Rüdiger Suchsland.