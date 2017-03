Der Machtwechsel SPD-Parteitag wählt Martin Schulz zum Parteichef

Der Schulz-Hype nimmt einfach kein Ende. Das sich gegenseitig hochschraubende Wechselspiel von sensationellen Umfragewerten und unglaublich guter Laune bei der SPD funktioniert auch zwei Monate nachdem Sigmar Gabriel überraschend Martin Schulz zum Kanzlerkandidaten der SPD ausgerufen hat. Damit wachsen die Hoffnungen und Erwartungen an Schulz ins schier Unendliche, was bekanntermaßen Enttäuschungen vorprogrammiert. Aber das ist natürlich allen Beteiligten klar.

Noch lebt Schulz sehr gut davon, vor allem als emotionales Gegenangebot zur erschöpften Kanzlerin wahrgenommen zu werden. Das erlaubt ihm vorerst sogar, programmatisch unscharf zu bleiben. Seine Ankündigung von längeren Bezugszeiten von Arbeitslosengeld für Ältere in Qualifizierungsmaßnahmen ist da noch am konkretesten. Kein Wort davon, wie die versprochenen Mehrinvestitionen in künftig kostenlose Bildung finanziert werden sollen. Als wenn er sich einen Spaß daraus machen würde, durch seinen präfaktischen Führungsanspruch vor allem die ratlosen Unionsparteien vorzuführen. Deren Attacken gegen ihn ja auch einfach verpuffen. Dass er Mitarbeiter zu großzügig versorgt haben soll, oder dass er außer seiner Zeit als Bürgermeister von Würselen keine Regierungserfahrung nachweisen kann, das interessiert derzeit einfach niemanden. Selbst Schulz scheinbare Nachteile wenden sich wunderbarerweise für ihn ins Positive: Obwohl er seit 22 Jahren ein gut verdienender EU-Abgeordneter ist, hat er trotzdem nicht den Ruch des Elitären. Und sein unbeirrbares Engagement für die europäische Idee verleiht ihm in EU-kritischen Zeiten die Aura eines modernen Überzeugungstäters. Dass er zudem als gescheiterter Gymnasiast und Fußballspieler seinen Weg als Buchhändler gemacht hat, finden viele Normalbürger als Gegenbild zu mancher aalglatten Bildungsbürgerbiografie durchaus erfrischend.