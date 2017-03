Schmutzkampagne gegen die Autorin Stefanie Sargnagel Verfassungsschutz ermittelt wegen Morddrohungen

Nach Marokko war die 31-Jährige übrigens gefahren, weil sie in Ruhe an ihrem Roman "Statusmeldungen" schreiben wollte, der bis Juli fertig sein soll. Doch die Muse im selbstgewählten Schreibexil war nun unterbrochen. Denn über Facebook prasselten hunderte von absurden Hasskommentaren auf Stefanie Sargnagel ein. Da hieß es, man solle solche frustrierte Emanzen wahlweise als Volksverräterin an die Wand stellen, vergewaltigen oder in ein Arbeitslager sperren. Der Verfassungsschutz ermittelt jetzt wegen Morddrohungen und Aufrufen zu Gewalt.