"Ghost in the Shell" von Rupert Sanders | Kinostart 30.3. Scarlett Johansson in Manga-Verfilmung

Vom Kultklassiker zur Realverfilmung 22 Jahre später

Eine nicht allzu ferne technoide Zukunft; eine neonerleuchtete futuristische Megalopolis, und ein Cyborg, die Verschmelzung zwischen Mensch und Maschine - das war die Kombination die 1995 Mamoru Oshiis japanischen Animationsfilm "Ghost in the Shell" im Nu zu einem Kultklassiker des Kinos machte, ein wegweisender Film über das Motiv des Mensch/Maschine-Hybriden, der wie sonst nur "Blade Runner" und "Matrix" von Spielberg bis James Cameron alle beeinflusste, die sich für Kinovisionen von Zukunftswelten interessieren.

2:04 min Mehr Info Kinotrailer "Ghost in the Shell" SWR

Was "Ghost in the Shell" zu einem formalen wie inhaltlichen Höhepunkt des Genres werden ließ, war seine tiefere Bedeutung, die philosophische Dimension des Films, der an die Debatte um Geist und Körper, eben den "Ghost" in seiner "Shell", seiner Hülle anknüpft, und ins melancholische Fazit mündet, dass uns eine posthumane Zukunft bevorsteht, in der irgendwann auch Maschinen Gefühle und Rechte haben werden. All das muss man wissen, wenn man jetzt 22 Jahre später nun die Realverfilmung des Animations-Stoffes betrachtet.

Visuell herausragend



Regisseur Rupert Sanders gelingt ein unterhaltsamer und visuell herausragender Film, der zwar einige Szenen der Vorlage eins zu eins auf die Leinwand bringt, andererseits keineswegs eine bloße Nacherzählung ist. Eher eine Neuinterpretation der komplexen Geschichte.

Der Film spielt in einem computergesteigerten und erkennbar von Fritz-Langs-"Metropolis" inspirierten Hongkong, in der sich Autobahnen in großer Höhe durch die Häuserschluchten schlängeln, und hochhausgroße dreidimensionale Werbefiguren für Produkte werben.

Kampfroboter mit dem Aussehen altjapanischer Geishas



Die Hauptfigur heißt Major, wird von Scarlett Johannson als gefühlloser Tomboy gespielt, der für eine Geheimeinheit der Polizei arbeitet und Terroristen jagt. Juliette Binoche spielt deren mütterliche Erschafferin, eine Roboterforscherin. Der japanische Komiker Takeshi Kitano ihren fuchsschlauen Chef, der auch eine Art Ersatzvater ist.

Als besonders gefährlich stellt sich bald der Diebstahl von Daten eines Computerunternehmens heraus. Hierzu benutzt ein Verbrecher selber Kampfroboter, die zum Beispiel wie altjapanische Geishas aussehen, sich dann aber in Hochgeschwindigkeit im Spinnengang an Wänden fortbewegen - wie einst das besessene Mädchen im "The Exorcist".

Es kommt zu Verschmelzungen zwischen echter Welt und Cyberspace - alles nicht neu, aber toll anzusehen und kurzweilig. Offenbar steckt mehr dahinter - "Ghost in the Shell" ist auch ein Paranoia-Thriller. Irgendwann dann kommt es zu einer Art Sklavenaufstand der Roboter, die offenbar auch mit übermenschlicher Sensibilität ausgestattet sind.

Überdurchschnittliches Actionkino, zum Teil wenig glaubwürdig



Der Film bemüht sich um Tiefe im Action-Dschungel, die guten Ansätze, etwa die Frage der Gefühlsentwicklung der Maschinen, bringt das neue Werk aber nicht wirklich glaubwürdig an sein Publikum.