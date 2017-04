"Queen of Katwe" | Kinostart: 20.04.2017 Die wahre Geschichte der Phiona Mutesi aus Uganda

"Queen of Katwe" ist eine Geschichte wie aus einem Märchen aus tausendundeiner Nacht: Ein analphabetisches Mädchen aus den Slums von Uganda wird zur Schachmeisterin. Geschrieben hat diese Geschichte aber das Leben: Und dieses Leben der Phiona Mutesi hat nun der Disney-Konzern verfilmt. "Queen of Katwe" ist engagiertes Feel-Good-Kino mit dem bekannt erzkonservativen Wertekanon des "Mouse-House": Politisch überkorrekt und ein bisschen langweilig, so Filmkritiker Rüdiger Suchsland. Immerhin unterstelle "Queen of Katwe" nicht, dass das Schachspiel alle Probleme lösen könnte.