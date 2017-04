Buchkritik: „Macht Mensch Martin Schulz“ Porträt eines Aufsteigers

Obwohl Martin Schulz seit über 30 Jahren in der Politik ist, weiß man über den Shootingstar der deutschen Sozialdemokratie wenig. Wer ist der neue SPD-Vorsitzende und Kanzlerkandidat, dessen unerwartete Nominierung seine Partei in ungeahnte Umfragehöhen schnellen ließ? Der langjährige Brüssel-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung, Martin Winter, zeichnet in seinem Buch „Machtmensch Martin Schulz“ ein interessantes politisches Portrait des ehemaligen Präsidenten des Europaparlaments. Schulz ist ein Pragmatiker, dessen Wertegerüst sich vom Grundgedanken der sozialen Gerechtigkeit ableitet und dessen Politik weder ideologisch noch populistisch ist. Das Handwerkszeug für das Kanzleramt bringt er nach Winters Einschätzung jedenfalls mit.

Die Sozialdemokraten kennen ihren Genossen Schulz zwar naturgemäß länger und besser. Dennoch ist der Mann, der seit 22 Jahren Europapolitik im fernen Brüssel machte, auch für die Genossen schwer zu verorten. Steht er in der SPD-internen Logik er eher links oder eher rechts? Welche Koalition strebt er an? Eine Große Koalition mit den Konservativen, so wie er sie ja auch in Brüssel geschmiedet hat? Oder doch lieber ein Linksbündnis, das zu seinen Griechenland-freundlichen und Neoliberalismus-kritischen Äußerungen besser passen würde?