"Moonlight" von Barry Jenkins | Kinostart: 9.3. Oscargekröntes Drama um einen schwarzen schwulen Außenseiter

Er ahnt, dass er anders ist als die anderen

Der neunjährige Chiron ist still und schmächtig. Er lebt alleine mit seiner drogensüchtigen Mutter. In der Schule wird er gemobbt. Mit gesenktem Blick und hängenden Schultern erwartet er jederzeit die nächste Demütigung. Schon früh ahnt er, dass er anders ist als die anderen. Er ist schwul, und das ist im Schwarzen-Getto mit seinen archaischen Männlichkeitsbildern die Höchststrafe. Ausgerechnet der Drogendealer Juan, der selbst ziemlich breitschultrig auftritt, wird für ihn zur liebevollen Vaterfigur.

"Und wer sind Sie!?" / "Niemand. Ich hab ihn gestern gefunden in einem Haus in der 15. Ja, genau das. Ein paar Jungs haben ihn dorthin gejagt. Er hatte eine Heidenangst. Hat mir erst heute Morgen gesagt, wo er wohnt." / "Aha. Danke, dass Sie sich um ihn gekümmert haben. Normalerweise passt er auf sich selbst auf".

Du musst entscheiden, wer du sein willst

Mit sachlichem und dennoch immer wieder poetischem Blick schildert Regisseur Jenkins den Alltag in der schwarzen Sozialbausiedlung Liberty City in Miami. Jenkins kennt diese von Drogen dominierte Welt aus eigener Erfahrung. Er wuchs in eben jenem Viertel mit seiner cracksüchtigen Mutter auf. Viel von dem, wie er seine Umgebung als Kind wahrgenommen hat, ist in den Film eingeflossen. Auch wenn die Coming Out-Geschichte nicht seine ist. Sie beruht auf dem Theaterstück "In Moonlight black boys look blue" von Tarell Alvin McCraney. Auch er wuchs in Liberty City auf. Im Film ahnen lediglich Chirons Freund Kevin und Ersatzvater Juan, was den Jungen quält.

"Die alte Lady hat mich angehalten und gesagt: Du rennst hier rum und fängst das ganze Licht ein! Im Mondlicht sehen schwarze Jungs blau aus. Du bist blau. So werde ich dich nennen: Blue." / "Dann heißt du also Blue?" / "Nein. An einem bestimmten Punkt musst du entscheiden, wer du sein willst. Niemand kann dir diese Entscheidung abnehmen".

Juan (Mahershala Ali, Oscar®-nominiert als Bester Nebendarsteller) und Chiron/Little (Alex Hibbert)

Schmerzhaftes Coming Out

Der gewisse Punkt kommt, als ausgerechnet Kevin, sein einziger Freund und seine erste Liebe, ihn auf Druck der anderen Jungs zusammenschlägt. Da beschließt Chiron, nie mehr Opfer zu sein. Der schmächtige Jugendliche verwandelt sich in einen muskelbepackten Drogendealer mit fetter Karre und goldenen Zähnen. Sein durchtrainierter Körper wird zum Schutzpanzer. In diesen zieht sich Chiron immer weiter zurück. So erzählt "Moonlight" zunächst statt von einem Coming Out lange und schmerzhaft von einem "Going In". Nach außen übererfüllt Chiron alle Männlichkeitsvorgaben seiner Umgebung, gibt sich hart und unnahbar. Tief drinnen sitzt immer noch der einsame, verletzliche Junge, nicht wissend, wohin mit seinem sexuellen Verlangen und seiner Sehnsucht nach Nähe. Erst ganz am Ende wagt sich Chiron ein Stück weit aus seinem Panzer heraus.

Meisterhaftes Drama um einen schwulen Schwarzen