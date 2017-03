Monobloc - ein Stuhl für die Welt Das weiße Kunststoff-Gartenmöbel als Objekt des Lebens

Dinge des Lebens am 21.3.2017 von Sandra Helmeke

Jetzt im März beginnt sie wieder, die warme Jahreszeit, in der wir die Straßencafes bevölkern. Statistisch gesehen nehmen wir dabei zumeist auf weißen Plastikstühlen Platz, denn der weiße Plastikstuhl, dessen geschwungene Rücklehne in geschwungene Armlehnen übergeht, ist das meist verkaufte Möbelstück der Welt. Keine Schönheit und doch findet der "Monobloc" jetzt sogar unter Designexperten Anerkennung.

Er ist weiß und, zugegeben, ziemlich hässlich. Zuverlässig steht er genau dort, wo er dem Auge so gar nicht schmeichelt, in Spanien am Strand, in Afrika beim Frisör oder in Herrenwies auf dem Campingplatz. Sein zeitlos unschöner Look zerstört das urige Ambiente einer Schwarzwaldhütte, genau wie das authentische Flair einer griechischen Küste. Er ist ein echter Ästheten-Schreck und doch hat er sich durchgesetzt: Drei Milliarden weiße Plastikstühle stehen auf unserem Planeten– das meist verkaufte Möbel der Welt. Es gibt allerdings einen, der ihn liebt.

"Ich will niemanden davon überzeugen, dass der Monobloc schön ist. Die Schönheit liegt eher in seinen Eigenschaften. Er ist leicht, stapelbar, wetterfest, abwaschbar, kaum kaputt zu kriegen, er kostet kaum was, was wollen Sie denn mehr von einem Möbel? Insofern ist es wirklich das beste Möbel der Welt!" Jens Thiel, Sammler und Designliebhaber

Auf Jens Thiels Anregung hin gibt es jetzt eine Ausstellung im Vitra Design Museum in Weil am Rhein. Sie zeigt zum Beispiel den Urtypus des weißen Plastikstuhls: Der "Fauteuil 300" wurde 1972 erschaffen von dem französischen Ingenieur Henry Massonnet. Die Idee eines "Monoblocs", eines Stuhls aus einem Guss, hatte vorher schon Verner Panton. Doch Massonnet rationalisierte den Produktionsprozess so weit, dass ein Fertigungszyklus weniger als zwei Minuten dauerte und unglaublich günstig wurde!

Der Monobloc und seine Nachfolger aus dem Baumarkt eroberten die ganze Welt. Die Ausstellung zeigt ihn an der Klagemauer in Jerusalem, in der Irakischen Wüste oder auf Märkten in Indien. In Asien und Afrika wird er oft liebevoll mit Klebeband und Schnüren repariert.

"Bofinger Stuhl", Ausstellung "Monobloc - Ein Stuhl für die Welt"; Vitra Design Museum, Weil am Rhein, März 2017 (Foto/Copyright: Jürgen Hans)

Ablehnung schlägt dem Plastikstuhl dagegen oft hierzulande entgegen, Freiburg und Heidelberg haben ihn in den Altstädten verboten, damit er nicht das Straßenbild verschandelt. Der Kult- Gastrokritiker Wolfgang Abel findet das gar nicht so gut, denn, so verriet er der Süddeutschen Zeitung:

Zitat Wolfgang Abel: "Mir geht dadurch ein Indikator verloren. Aus der Plastikstuhldichte ziehe ich Rückschlüsse auf die kulinarische Qualität. Natürlich macht es mehr Mühe, Holzstühle aufzuräumen. Aber wer so denkt, findet es auch zu mühsam, frisches Gemüse zu schnippeln und serviert Fertiggerichte aus der Tiefkühltruhe."

Der weiße Plastikstuhl steht für Globalisierung und Massenproduktion, für Konformität UND Demokratie, denn den kann sich wirklich jeder leisten. Vielleicht sein größter Pluspunkt: Wegen ihm werden keine Regenwälder abgeholzt – solange aus purem Polypropylen hergestellt, ist er zu 100 % recycelbar.

Und jetzt haben ihn auch die Künstler entdeckt, zeigt die Ausstellung in Weil am Rhein: Dort steht zum Beispiel ein Monobloc, in den eine Künstlerin Hunderte kleine Löcher gebohrt hat, ein anderer Monobloc trägt Web-Kleid mit ethnischen Mustern, einer ist durch Korbflechterei ergänzt, einem weiteren wurde eine Louis Vuitton-Husse übergelegt. So zeigen die Künstler: Mit ein bisschen Handarbeit wird das Sinnbild für Massenproduktion zum wertvollen Unikat. Schön oder unschön, wer will das schon entscheiden. Doch: jeder sollte einen haben.

"Er ist ein Basic. Der Monobloc ist ein bisschen wie ein weißes T-Shirt". Jens Thiel

'Respekt' hat ein Künstler einem weißen Plastikstuhl auf die Rückenlehne gepinselt. Vielleicht denken wir daran, wenn wir demnächst wieder mit nackten Oberschenkeln auf seiner Sitzoberfläche kleben.