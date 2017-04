Zum Tod von Michael Ballhaus Meister der schwebenden Bilder

Kulturthema am 13.4.2017 von Carsten Beyer

Er war einer der wenigen Deutschen, die in Hollywood Karriere gemacht haben: Michael Ballhaus, Kameramann von Fassbinder, Scorsese, Coppola. Über 80 Filme hat er gedreht und war dreimal für den Oscar nominiert. In der Nacht zu Mittwoch ist Ballhaus in seiner Heimatstadt Berlin gestorben.

Bei seinem Aussehen hätte er eigentlich Schauspieler werden müssen, der Mann, der 1935 in Berlin als Sohn einer Theaterfamilie zur Welt kam: großgewachsen, ein markantes, gut geschnittenes Gesicht und immer ein sympathisches Lächeln auf den Lippen. Dass er trotzdem hinter und nicht vor die Kamera geraten ist, hatte Michael Ballhaus dem Regisseur Max Ophüls zu verdanken, einem guten Freund der Familie. Bei den Dreharbeiten zu dessen letztem Spielfilm "Lola Montez" durfte der junge Michael mit dabei sein. Wochenlang trieb er sich am Set herum und schaute dabei vor allem Ophüls‘ Kameramann Christian Matras über die Schulter.

"Es kommt immer auf den Inhalt an"

Michael Ballhaus: "Das war der Moment, in dem ich kapiert habe, was für einen Beruf ich ergreifen möchte. Ich hatte fotografiert, ich hatte sehr viel Theater erlebt und für mich war das die Vereinigung von Theater und Bilder machen. Und die Bilder haben sich bewegt. Da wusste ich: Das ist es, was ich machen möchte!"

Da es im Deutschland der späten 1950er-Jahre noch keine richtige Ausbildung zum Kameramann gab, machte Ballhaus zunächst eine Fotografenlehre und ging anschließend als Kameraassistent zum Fernsehen. Bald schon durfte er seine ersten eigenen Filme drehen, noch mit sehr bescheidenen Mitteln, und er entwickelte sein Credo, dass auch für seine späteren Arbeiten im Kino prägend wurde. "Die Technik hat mich nie so interessiert. Es kommt immer auf den Inhalt an, auf das, was man mit einer Kamera macht und wie man die Bilder einfängt, also was man mit den Bildern erzählen will. Es geht ja immer um Geschichten dabei - und das kann man mit einer ganz simplen Kamera und mit einer ganz teuren."

Gespräch mit dem Filmkritiker Herbert Spaich über Michael Ballhaus

Fassbinder rief ihn "Sonja"

Die 70er-Jahre, das war die Zeit des Neuen Deutschen Films und wieder war Michael Ballhaus vorne mit dabei. 14 Filme hat er alleine mit Rainer Werner Fassbinder gedreht, darunter Klassiker wie "Die Ehe der Maria Braun" und "Die bitteren Tränen der Petra von Kant". Ein Dream-Team waren sie aber nie, der distinguierte Preuße und der exaltierte Bayer. "Sonja" habe Fassbinder ihn immer gerufen, hat Ballhaus später in seinen Memoiren geschrieben, und dass dieser nach Drehschluss immer wieder versucht habe, ihn ins Bett zu ziehen. Dass Fassbinder einen großen Anteil an seiner Karriere hatte, hat Michael Ballhaus nie bestritten.

Michael Ballhaus: "Später, als wir uns etwas mehr kennengelernt hatten, konnte es auch Freude machen. Bei Filmen wie "Welt am Draht" waren wir ziemlich synchron, und das war gut. Das hat Freude gemacht, dass sieht man diesem kleinen, oder großen, Fernsehfilm heute noch an. Und es gab Momente, die grauenhaft waren, in denen man eigentlich aussteigen wollte."

Vom Kameramann zum "Director of Photography"

Ausgestiegen ist Michael Ballhaus schließlich doch: kurz vor den Dreharbeiten zu "Berlin Alexanderplatz". Doch der Abschied von Deutschland fiel ihm nicht schwer, denn in den USA warteten neue, noch größere Aufgaben auf ihn. Regisseure wie Martin Scorsese, Mike Nichols und Francis Ford Coppola waren auf den Deutschen aufmerksam geworden und lockten ihn mit Traumgagen nach Hollywood. Eine Entscheidung, die Ballhaus nie bereut hat.

Michael Ballhaus: "Also, der Beruf des Kameramanns in Amerika ist ein bisschen anders. Er heißt dort "Director of Photography" und hat einfach mehr Einfluss. Er kann also Bilder selber bestimmen. Wenn es Regisseure gibt, die selber keine Bildvorstellungen haben, dann kann er seine Bildvorstellungen durchsetzen. Und das war glaube ich das Interessante, dass die gemerkt haben, dass ich ganz schöne Bilder im Kopf hatte - aus der Schule von Fassbinder."

Filme, die man immer und immer wieder sehen kann