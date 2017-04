Die ehemalige Primaballerina Marcia Haydée wird 80 Tanzen war mein ganzes Leben

Gemeint ist der Yogalehrer Günther Schöberl, den Marcia Haydée 1995 heiratet. Mit ihm lebt sie in Stuttgart und in Chile, wo sie seit 2002 Direktorin des Nationalballettes ist. Dort hat ihr ehemaliger Partner und Tänzer Jean-Christophe Blavier einen Dokumentarfilm über sie gedreht. Er zeigt die ehemalige Primaballerina des Stuttgarter Balletts, die auch mit mit 80 Jahren noch voller Energie steckt. Marcia Haydée wolle in einem Flugzeug, in einem Hotelzimmer oder auf der Bühne sterben, aber nicht zuhause. Blavier betont: "Sie will im Mittelpunkt stehen, sie will sich auch für andere Menschen engagieren und sie will agieren. Das ist ihr Wunsch und das schafft sie auch."