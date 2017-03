Life | Kinostart: 23.03.2017 Im Zweifel für die Angst- Sci-Fi-Thriller mit außerirdischen Schreckens-Szenarien

Doch die Euphorie der Besatzung über das außerirdische Leben, dass sie entdeckt haben, hält nicht lange an, denn das lebende Etwas, das vermeintlich niedliche Ding aus einer anderen Welt ist gar nicht so putzig, sondern macht sich gnadenlos im Raumschiff breit. Die Erkenntnis, dass diese Lebensform gefährlich sein könnte und unbedingt außerhalb des Raumschiffs gehalten werden sollte, kommt zu spät. Das weißliche Etwas, das ein wenig aussieht, wie eine Albino-Krake mit Flugfähigkeiten ist bereits ins Innere des Raumschiffs eingedrungen und metzelt dessen Besatzung gnadenlos nieder.

"Alien", der inzwischen auch schon fast 40 Jahre alte verstörende Horror-Klassiker von Ridley Scott, lässt grüßen. "Life" heißt der neue, mit Jake Gyllenhaal und Ryan Reynolds hochklassig besetzte Film des in Schweden aufgewachsenen, aus Chile stammenden Hollywood-Regisseurs Daniel Espinosa. Es ist kein wahnsinnig origineller Film, aber er passt hervorragend zum Zeitgeist: Die Welt der Zukunft, die hier gemalt wird, ist eine düstere Dystopie. Statt das Faszinosum eines Kontakts mit extraterrestrischem Leben positiv und optimistisch auszumalen, wie das im klassischen Science-Fiction bei Steven Spielberg und zuletzt in "Interstellar" und "Arrival" geschieht, ist hier das Fremde ausschließlich Störenfried und mörderische Bedrohung. Auch die Kritik an der angeblich so bösen, weil angeblich so gedankenlosen Wissenschaft ist billigste Zeitgeist-Romantik: "Gott spielen" ja ja, das ist natürlich böse! Was hat das bloß für Folgen, wenn Menschen ihre Grenzen nicht anerkennen wollen.