Störung im nicht-atomaren Teil Keiner braucht Fessenheim

Meinung am 20.4.2017 von Werner Eckert, Umweltredakteur SWR2

Um das Audio abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.

Audio herunterladen (1,53 MB | mp3)

Die Grande Nation ist eine Atommacht. Militärisch wie zivil. Die Force de Frappe – das nukleare Waffenarsenal - ist die eine Seite der Medaille, die weltweit einzigartige Energieversorgung mit Atomkraftwerken die andere.

Drei Viertel des Stroms stammen aus den 58 Meilern an 19 Standorten im ganzen Land. Frankreich liegt da unangefochten auf Platz eins, lange vor der Ukraine, der Slowakei und Ungarn. Krass vor den USA und Russland. Gar nicht zu reden von China. Da sind Atomkraftwerke eine Randerscheinung im Energiesektor.

Unzuverlässiger Atomkraft

Frankreich ist schon einzigartig in dieser Hinsicht. Umso tiefer trifft es unsere Freunde und Nachbarn im Westen, dass die Energie, die sie für billig, sauber und sicher gehalten haben, das genau nicht ist. Frankreich friert in den letzten Wintern. Weil Stromheizungen richtig schienen in Zeiten des Fortschrittsglaubens. Und weil nun die Atomkraft weit unzuverlässiger liefert, als Sonne und Wind das nun mal naturbedingt tun. In diesem Winter standen zeitweise fast die Hälfte der Kraftwerksblocks still. Aus Sicherheitsgründen zum großen Teil. Das ist dramatisch.

Kraftwerke mit Verschleißerscheinungen

In den vergangenen Jahrzehnten haben Staatsfirmen und Behörden gemeinschaftlich dafür gesorgt, dass Probleme unter der Decke blieben und dort wuchsen. Aber: dass schlechter Stahl ausgerechnet in den Sicherheitskuppeln der Kernkraftwerke verbaut wurde, das mag selbst der größte Befürworter dieser Form von Energiegewinnung nicht hinnehmen. Dazu kommt die Alterung des ganzen Arsenals – der Zahn der Zeit nagt. Auf mehr als 100 Milliarden Euro schätzt der französische Rechnungshof die Kosten für die Sanierung. Auch in Frankreich wächst der Druck in der Bevölkerung, der Druck zum Ausstieg. Aber die Angst ist groß. Die linken Präsidentschaftskandidaten und der aussichtsreiche Macron wollen – mindestens mal – ein Drittel der Kraftwerke stillegen in der nächsten Legislaturperiode. Der Konservative Fillon steht weiter zum Atom und bei der Rechten Marine LePen sieht das gerade auch so aus – aber die ändert ihre Meinung immer wieder mal.

Alternative Energien haben es schwer

Der gesamte Energiesektor ist auf den Atomstrom ausgerichtet. Und die alternativen Energien haben es noch viel schwerer als in Deutschland, dagegen groß zu werden. Bei uns fällt der Energieverbrauch, in Frankreich steigt er sogar noch. Das verschiebt alles die Wahrnehmung. Wir könnten heute schon die letzten AKWs abschalten, zeigt die Energieprofessorin Claudia Kemfert in ihrem neuesten Buch. In Frankreich ist das purer Science Fiction – und zwar einer von der gruseligen Sorte. Die Angst vor dem, was dann kommt … oder eben NICHT kommt, die ist größer als die Angst vor einem Unfall. Frankreich hat bisher etliche kleinere aber noch nie einen GAU erlebt. Das SCHEINT irgend wie hinnehmbar.

Ausstieg mit Ansage