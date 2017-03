"I Am Not Your Negro"| Kinostart 30.3. Doku über den US-Autor James Baldwin

Der aus Haiti stammende Regisseur Raoul Peck (Im Bild) wurde für "I am not your negro" auf der diesjährigen Berlinale mit stehenden Ovationen gefeiert und mit dem Panorama-Publikums-Preis ausgezeichnet. Der Film war zudem für den Oscar als Bester Dokumentarfilm nominiert. "I wanted this film to be different, free, not formatted. I wanted it to be a rare experiment with words, form, images, music, humor, poetry and drama. Matching a strong reality about violence, rape, racism, exploitation, abuse, massacre and injustice." Regisseur Raoul Peck