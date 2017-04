Bestseller aus den USA erscheint jetzt in Deutschland "Hillbilly-Elegie" von J. D. Vance

Kulturthema am 7.4.2017 von Claudia Fuchs

"Das wichtigste politische Buch des Jahres!" nannte die Süddeutsche Zeitung die Autobiografie des 32-jährigen J. D. Vance, die letztes Jahr die amerikanischen Bestsellerlisten stürmte. Es erzählt die Geschichte einer verarmten, weißen Arbeiterfamilie aus Perspektive des Enkels, der eine desolate und gewalttätige Kindheit erlebt, aber seiner Herkunft entkommen kann. SWR2 Kritikerin Claudia Fuchs sagt, im Buch werde die Suche nach der eigenen Identität deutlich und empfindet Mitleid mit dem jungen Autor, "der sich mit diesem Buch von den Gespenstern seiner Vergangenheit befreien möchte."

Dies ist die Geschichte des amerikanischen Traums, erzählt von einem jungen Amerikaner, für den er unerwartet wahr wurde. J.D. Vance, Sohn einer alleinerziehenden, drogenabhängigen Mutter, wurde nach seinem Jurastudium Investor im Silicon Valley. Seine Startbedingungen waren schlecht: Geboren 1984 in Middletown/Ohio, im Rust Belt der USA, der durch den Niedergang der Stahlindustrie geprägt ist, durchlebte J. D. Vance eine Umzugs-Odyssee mit ständig wechselnden Ersatzvätern, Gewalt und heftigen Beziehungskonflikten. Verlässliche Bezugspersonen sind seine ältere Halbschwester und seine Großeltern. Diese waren als Teenager in den 1940er Jahren aus dem armen Kentucky in die boomende Industriestadt Middletown gezogen.

Schlechte Startbedingungen für "Hinterwäldler"

"Hillbillys" nennen die Amerikaner die ungebildeten weißen Arbeiter aus der Appalachen-Region, was man ungefähr mit "Hinterwäldler" übersetzen kann. Ein Hillbilly ist Vance selbst aber eigentlich nicht mehr. Nur zu Verwandtenbesuchen und in den Sommerferien reist er mit seinen Großeltern in ihre Heimatstadt Jackson in Kentucky und wächst ansonsten, wie schon seine Mutter, in der Stahlarbeiterstadt Middletown auf.

Fremdsein an der Elite-Universität

Die letzten Schuljahre verbringt Vance im Haus der Großeltern, was zur Stabilisierung seiner Schulleistungen beiträgt. Nach vierjährigem Militärdienst bei den Marines startet er durch: Auf einen guten Bachelor-Abschluss an der Universität von Ohio, finanziert durch kräftezehrende Nebenjobs, folgt das Jura-Studium an der Top-Universität Yale mit Unterstützung für mittellose Studenten. J. D. Vance fühlt sich fremd an der Elite-Uni, wo man Soldaten für beschränkt hält und niemand außer ihm aus einer Arbeiterfamilie kommt.

Aber er ist lern- und anpassungswillig, nutzt Netzwerke und Mentoren. In Auswahlgesprächen mit Anwerbern stellt er vorbereitete Fragen, die er selbst nicht versteht. "Das Ganze war wie eine Art Zirkus", schreibt Vance. "Aber ich kam nicht wie ein Arschloch rüber, und deshalb lief alles prima". Doch dann platzte die Zirkusnummer. Warum er denn überhaupt in einer Anwaltskanzlei arbeiten wolle, lautete die einfache Frage. "Weiß ich eigentlich nicht, aber die Bezahlung ist nicht schlecht! Ha ha!", war seine völlig unangemessene, aber ehrliche Antwort.

Die Krise der weißen Arbeiter

Dies ist nur eine Szene, in der man bei allem Respekt für die Aufstiegsleistung des begabten, fleißigen Hillbilly-Enkels auch Mitleid mit einem jungen Mann empfindet, der sich mit diesem Buch von den Gespenstern seiner Vergangenheit befreien möchte. Die Hoffnungslosigkeit und Verachtung, die J. D. Vance als Sohn einer gewalttätigen, suchtkranken Mutter der weißen Unterschicht erfuhr, treiben ihn bis heute um. Familienehre, Religion und Vaterlandsliebe sind die Werte, die seine Großmutter ihm mitgegeben hat und die seiner Meinung nach in der Hillbilly-Kultur verloren gegangen sind. Arbeitslosigkeit, Scheidungen und mangelnde religiöse Bindung haben nach Ansicht des Autors die weißen Arbeiter in die Krise geführt und zu einer leichten Beute für populistische Politiker gemacht.

Rückkehr zum amerikanischen Traum

Der Name Trump wird in diesem Buch zwar nicht erwähnt, aber der Republikaner J. D. Vance gilt nach dessen Wahlsieg als "Trump-Flüsterer". Wege aus der Krise der zerrissenen amerikanischen Gesellschaft kann Vance zugestandenermaßen nicht aufzeigen. Er bedauert, dass seine ehemaligen Klassenkameraden, viele von ihnen selbst Enkel der eingewanderten Hillbillys, keinen Weg aus der selbstverschuldeten Misere gefunden haben. Warum glauben sie nicht an sich selbst, haben keine Zukunftspläne? Arbeitsplätze, Selbstmotivation und Fleiß sind für J. D. Vance die Schlüssel zur Verwirklichung des amerikanischen Traums, nicht etwa staatliche Hilfsangebote.

Biografie als Selbsthilfebuch

Eigentlich, schreibt ein amerikanischer Rezensent, ist dies ein Ratgeber-Buch, das sich als Autobiografie tarnt. Vance möchte, dass die Zurückgelassenen ihr Schicksal so wie er in die eigene Hand nehmen. Für ihn waren die Marines die Schule des Lebens. "Fettsack!" herrschte ihn sein Ausbilder an und schlug ihm ein Kuchenstück aus den Händen. Fast Food und Süßes aß er danach nicht mehr. Hat er seinen Aufstieg mit einem Verlust an Authentizität bezahlt?