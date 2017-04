Von Schuld und Witz Filmkritik "Es war einmal in Deutschland"

Kulturthema am 5.4.2017 von Julia Haungs

In seinem aktuellen Film „Es war einmal in Deutschland“ begibt sich Regisseur Sam Gabarski auf wenig bekanntes Terrain: Wie erging es den Juden, die nach 1945 in Deutschland lebten? Basierend auf den beiden Schelmenromanen "Die Teilacher" und "Machloikes" des jüdischen Autors Michel Bergmann, geht Gabarski der Frage nach, wie die Juden mit der Katastrophe umgegangen sind und wie sie sich in dem nach wie vor antisemitischen Umfeld bewegt haben. "Es war einmal in Deutschland" ist eine melancholische Komödie, die ihrem Witz aber selbst nicht richtig über den Weg traut und so viel an Potential verschenkt, meint Filmkritikerin Julia Haungs.

"Es war einmal" – klar es handelt sich um ein Märchen. Auch wenn der Film gleich zu Anfang versichert, dass es sich um eine wahre Geschichte handele. Und was nicht wahr sei, stimme trotzdem. Diese Widersprüchlichkeit ist typisch für den Film. Denn Regisseur Sam Gabarski interessiert sich für die Macht von Geschichten und wie die Ausschmückung der Wahrheit die grauenhafte Realität ein bisschen erträglicher macht. Die jüdischen Hauptfiguren haben durch die Nationalsozialisten alles verloren: Geld, Heimat, Familie. Was ihnen geblieben ist, ist ihr Witz und ihre Phantasie. Das gilt vor allem für David Bermann. Der findige Geschäftsmann ist ein passionierter Geschichten- und Witze Erzähler. Im KZ hat ihm dieses Talent das Leben gerettet. Jetzt, im Jahr 1946 setzt er es dazu ein, den Deutschen teure Wäsche-Pakete aufzuschwätzen. Zusammen mit seinen sechs jüdischen Kompagnons will er so das Geld für die Ausreise aus Deutschland zusammenkriegen.

Die Frage nach der Schuld ist immer spürbar

Auch wenn Bermann es vor der Amerikanerin nicht zugeben will – die Schuldfrage quält ihn genauso wie seine jüdischen Teilhaber. Alle fühlen sich schuldig, dass sie den Holocaust überlebt haben. "Wo warst du?" ist eine oft gestellte Frage, und das gegenseitige Misstrauen trotz aller freundschaftlichen Verbundenheit immer spürbar. Damit bewegt sich Sam Gabarski in einem interessanten Feld, denn über die Juden, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland lebten, weiß man wenig. Wie sind sie mit der Katastrophe umgegangen, wie haben sie sich in diesem nach wie vor antisemitischen Umfeld bewegt, wo wollten sie hin beziehungsweise warum sind einige von ihnen tatsächlich dauerhaft geblieben?

Frankfurt am Main, 1946. David Bermann (Moritz Bleibtreu) und seine jüdischen Freunde sind dem Naziregime nur knapp entkommen und träumen jetzt wie viele von der Ausreise nach Amerika. Fajnbrot (Tim Seyfi) und David vor dem Kiosk.

Der Film nimmt sich selbst die Wucht, die er entfalten könnte

Analog zu den beiden Schelmenromanen von Michel Bergmann erzählt Gabarski seine Geschichte in Form einer Komödie. Auf den ersten Blick setzt sie ganz auf den jüdischen Witz, also auf jene Kunst, noch den größten Abgrund mit schwarzem Humor zu überbrücken, Lachen und Weinen so eng wie möglich zusammenzurücken. Damit das funktioniert bedarf es allerdings eines entschlossenen Regie-Zugriffs und Mut zum eigenen Ton. Beides fehlt "Es war einmal in Deutschland" in weiten Strecken.