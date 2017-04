"Ein Dorf sieht schwarz" Kinostart: 20.4. Zu viele Klischees für eine Komödie

Die Geschichte von "Ein Dorf sieht schwarz" beruht auf der eines Dorfarztes aus Zaire, den es 1974 mit seiner Familie in ein Dorf in der französischen Provinz verschlug. Der Film erinnert anfangs an "Willkommen bei den Sch'tiis": enge Gassen, graue Landschaften im Dauerregen und verbiesterte Dorfbewohner. Es geht um Rassismus und Intoleranz und eigentlich hätte die Komödie kurz vor den französischen Präsidentschaftswahlen einen Nerv treffen können. "Leider funktioniert das nicht so richtig", sagt Kirsten Martins in ihrer Filmkritik "zu viel Klamauk, zu viele Klischees, zu anekdotenhaft die Erzählstruktur."