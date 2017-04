"Ein deutsches Leben" - Dokumentarfilm über die Sekretärin Goebbels / Kinostart: 6.4. Ausreden, Ausflüchte, Schuldverweigerungen

Manchmal ist es von empörender Unbedarftheit, was die Frau von sich gibt, und da hilft dann auch die Achtung vor der Greisin nicht mehr weiter. Noch empörender, zunehmend ärgerlicher ist, wie die Filmemacher mit ihrem Objekt umgehen: Der Film setzt die alte Frau mit übertriebener Würde und Aura ins Bild, auch mit übertriebener Distanz: Komplett Schwarzweiß, helles weiches Licht, sehr oft in Großaufnahmen des Gesichts, die die Falten und Runzeln ihrer Haut überbetonen. Die Wirkung von dieser Vorgehensweise ist, dass dieser Mensch Brunhilde Pomsel uns ganz entrückt scheint, aber auch immer sehr schon, sehr stilisiert.

Man wüsste gern, was die Regisseure, es sind gleich vier, und vielleicht waren sie sich ja nicht immer einig, geritten hat, sich auf einen solchen, auch mindestens unbedarften Zugang einzulassen. Vor allem aber fragt man sich, warum so viel hier unwidersprochen bleibt, und nicht eingeordnet wird. Nicht einmal in Goebbels' Vorzimmer will Pomsel etwas von den Mordtaten und Verbrechen der Deutschen mitbekommen haben. Vom millionenfachen Mord an den Juden, so behauptet sie unwidersprochen, habe sie erst nach der Rückkehr aus ihrer Gefangenschaft erfahren.