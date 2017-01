Donald Trump und sein Buch "Great again!" "Mein Trump(f)?"

"Great again!" ist eines jener Bücher, von denen es einmal heißen könnte: Hättet Ihr es gelesen, ihr hättet gewusst, was kommt. Der designierte US-Präsident Donald Trump hat es im Wahlkampf geschrieben. Es ist eine schonungslose Bestandsaufnahme der USA aus seiner Sicht: vom Niedergang der Infrastruktur, einem maroden Gesundheitssystem, einer schwachen Außenpolitik und anderen Missständen. Verantwortlich dafür sei das politische Establishment, das nur die Interessen von Lobbyisten kenne. Trump gibt vor, dass nur er die Dinge beim Namen nennt. Einen Gegenentwurf hat er aber auch nicht, außer: Ich kann’s! Trotzdem: Das Buch könnte die Blaupause für die kommenden Jahre sein.

"Great Again" ist eines dieser Bücher, die der Verfasser eines Tages hochhalten wird um zu sagen: "Was wollt Ihr denn? Ich habe Euch vorher gesagt was ich vorhabe, wofür ich stehe. Ihr habt mich dafür gewählt, ich habe es getan, also wundert euch nicht". Und dann wird Donald Trump hinzufügen, was das Buch wie ein Mantra durchzieht: Die Zeit der etablierten Politiker ist vorbei. Die Zeit dieser Kaste, die Washington zum Stillstand gebracht hat – und mit der Regierung das ganze Land. Zum Schaden der ehrlichen, hart arbeitenden Menschen.