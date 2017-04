"The Founder" | Kinostart 20.4. Die Tragödie des Kapitalismus

Bereits zum dritten Mal erzählt Regisseur John Lee Hancock eine Erfolgsgeschichte aus dem Reich des Amerikanischen Traums. Der zunächst glücklose Handelsvertreter Ray Kroc erkennt in dem Schnellrestaurant der zwei naiven Brüder McDonald ein globales Geschäftsmodell . Er bootet die McDonalds Gründer aus und macht aus ihrer guten Idee einen Welterfolg. Der Film ist eine Fabel über den amerikanischen Kapitalismus. Regisseur Hancock zeigt in „The Founder“ die Kehrseite des glorifizierten amerikanischen Geschäftssinns, meint Filmkritiker Rüdiger Suchsland in SWR2 „Journal am Morgen“.