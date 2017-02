Fake News als Geschäftsprinzip Die Lügen der Familie Trump

Kulturthema am 1.2.2017 von Timo Fuchs

Mittlerweile rätseln die US-Medien wie sie die dauernden "alternativen Fakten" des US-Präsidenten bezeichnen sollen: Eine "Lüge" würde schließlich voraussetzen, dass jemand wissentlich falsche Fakten in die Welt setzt und das ist schwer nachzuweisen. Ein Blick in Trumps Familiengeschichte zeigt allerdings wie schon sein Vater die Lüge zu einer Grundlage für seine Geschäfte entwickelte, sein Sohn Donald kopierte dieses Konzept mit Erfolg. Während Vater Fred offenbar Bauförderungen für Bedürftige zweckentfremdete, schloss Donald Deals mit falschen Versprechungen und baute mit seiner Trump Universität eine gigantische Betrugsmaschine auf. Möglicherweise wird ihm dieses Prinzip in der Politik jetzt aber größere Probleme bereiten.

Um das Audio abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.

Audio herunterladen (3,48 MB | mp3)

Trumps Vater Fred war es, der bereits Mitte des letzten Jahrhunderts das heutige Immobilienimperium in New York aufbaute. Für seinen Erfolg fand er es schon in den 50er Jahren hilfreich, Tatsachen notorisch zu verzerren. Das tat er offenbar in einer solchen Dimension, dass schließlich der US-Senat Fred Trump vor einen Untersuchungsausschuss bestellte. In großem Stil hatten verschiedene Bauunternehmer die Bundes-Wohnungsverwaltung bestochen, um an Fördermittel zu kommen. Sie waren eigentlich bestimmt, um neuen Wohnraum für Kriegsveteranen zu schaffen. Der amerikanische Journalist Michael D’Antonio schreibt in seiner Biographie "Die Wahrheit über Donald Trump" entsetzt über Fred Trumps Strategie:

"Das Spinnen eines Firmennetzwerks, mit dem er verschleiern wollte, was er mit seinen staatlich subventionierten Finanzen wirklich anstellte. Als man ihn zur Rechenschaft zog, stand er zu seinem gierigen […] Verhalten und bot dafür die unmoralische Erklärung an, [...] es sei nichts verwerflich daran, den Geist staatlich finanzierter Wohnungsbauprogramme mit Füßen zu treten, solange es denn legal sei". Michael D’Antonio

Um das Audio abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.

4:21 min | Mi, 15.6.2016 | 8:10 Uhr | SWR2 Journal am Morgen | SWR2 Mehr Info Sein Lebensprinzip: Von anderen profitieren Michael D'Antonio: Die Wahrheit über Donald Trump Fuchs, Timo Von Timo Fuchs Audio herunterladen (3,98 MB | mp3)

Lektionen in Härte und Betrügen von Vater Fred

Zuhause dürfte sein Sohn Donald früh miterlebt haben, wie sein Vater auch die eigene Identität für Geschäftszwecke fälschte. Am Telefon gab er sich als Mr. Green aus, um sich Vorteile gegenüber dem Anrufer zu verschaffen.

Hart muss man sein in einem harten Geschäft, das machte Vater Trump deutlich. Seinen Erstgeborenen Freddy schlug er später ins Gesicht, als es Zeit wurde, einen Nachfolger aufzubauen. Der empfindliche Freddy sackte zusammen, aber Donald, der das mit ansah, beschloss, sich gegen jeden zu wehren, der ihn je herausfordern sollte. Und so wurde er der Nachfolger.



Gleich bei seinem ersten eigenen Großprojekt bewies er, dass ihm jedes Mittel recht war. Für das zukünftige Grand Hyatt Hotel fehlten dem 30-jährigen die entscheidenden Finanzzusagen auf Papier, der Deal stand vor dem Aus. Trump organisierte darauf eine Pressekonferenz, bei der er öffentlich log, den Vertrag zu haben und brachte so das Geschäft ins Rollen.

Der Wolkenkratzer Trump World Tower gegenüber der United Nations in New York.

Nützlichkeit schlägt Wahrheit

So lernte Donald im Laufe seiner Karriere wahrscheinlich, niemals eine Aussage danach zu bewerten, ob sie wahr oder gelogen ist. Entscheidend ist nur, ob sie im jeweiligen Moment nützlich ist. Nach dem Motto: Wahr ist, was ich will. Und so hat Trump mit der Zeit ein regelrechtes Dickicht an widersprüchlichen Aussagen in die Welt gesetzt über seine Finanzen, über seinen Lebenslauf, ja sogar über die Herkunft seiner Frau. Kaum ein Journalist oder Richter kann sie noch überprüfen. Der Immobilienmogul verbaut den Blick auf die Wirklichkeit.

Und auch er selbst verschwand von der Bildfläche. Regelmäßig erreichten die wütenden, hintergangenen Geschäftspartner nur noch seinen Mitarbeiter John Baron am Telefon. Sie konnten nicht wissen, dass tatsächlich Trump am anderen Ende saß, nach guter Familientradition gab er eine falsche Identität vor.

Trumps Betrugsmasche gerichtlich festgestellt

Seine vielleicht schmerzhafteste Scheinrealität erschuf er schließlich mit der Trump University. Während ein immer größerer Teil der Amerikaner verzweifelt nach Aufstiegsperspektiven suchte, bot sie handverlesene Immobilien-Experten an, die Nachwuchsunternehmer ausbilden würden. Tatsächlich aber war die Uni eine Betrugsmaschine. Um Interessierte zum Vertragsabschluss zu drängen, war in den Verkaufsräumen bis auf die Zimmertemperatur alles durchorganisiert. Nach der Unterschrift aber blieben versprochene Leistungen aus, stellte der New Yorker Generalbundesanwalt später im Gerichtsverfahren fest:

"Mr. Trump instrumentalisiert seinen Prominentenstatus. [...] um Menschen dazu zu bringen, zehntausende von Dollar, die sie eigentlich nicht haben, für

einen Unterricht auszugeben, der so nie stattindet." New Yorker Generalbundesanwalt

Als Politiker bekommt Trumps Methodik erste Risse