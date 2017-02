Auferstehung der alten Arbeiter-Ideologie? Die Erfolgsformel der Sozialdemokraten 2017

Seit über einem Jahrzehnt arbeitet sich die SPD an den Hartz-Reformen der rot-grünen Bundesregierung ab, die viele Mitglieder und Anhänger der Partei dauerhaft vergrätzt haben. Die zahlreichen Reformen als Juniorpartner in der Großen Koalition wie die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns, die Eingrenzung von Leih- und Zeitarbeit, die volle Rente nach 45 Beitragsjahren usw., sie haben geholfen, das zerrüttete Verhältnis zu den Gewerkschaften wieder zu normalisieren. Was sicherlich eines der größten und bleibenden Leistungen des scheidenden SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel ist. Für akzeptable Umfragewerte und real gute Wahlergebnisse auf Bundesebene haben diese Korrekturen allerdings bislang nicht gereicht.

Nun kommt mit Martin Schulz also ein neues, scheinbar unverbrauchtes Gesicht für die SPD auf die Bühne. Die sensationellen Umfragewerte nach seiner Nominierung zum Kanzlerkandidaten seiner Partei sind aber logischerweise nicht mehr als ein Vertrauensvorschuss. Schulz muss nun inhaltlich nachlegen. Eine erste Tranche hat er mit seiner Rede vor dem Arbeitnehmerkongress der SPD geliefert, auch wenn seine Ankündigung für einen längeren Bezug des Arbeitslosengeldes für ältere Arbeitnehmer noch reichlich vage blieb. Schulz' Ansagen in Sachen Bekämpfung unsachgemäß befristeter Arbeitsverträge, in Sachen verbesserter Betriebsratsschutz und gebührenfreie Bildung waren da schon konkreter. Die Botschaft ist jedenfalls klar: Die SPD lässt sich in solchen Fragen nie wieder links von der CDU überholen, wie das in der Vergangenheit durchaus passiert ist. Wie auf Kommando fordert der Wirtschaftsrat der CDU unmittelbar nach Schulz Rede auch tatsächlich eine Senkung des Arbeitslosenbeitrags statt einer Verlängerung des Arbeitslosengeldes. Die Mission "klare Profilierung als Partei der Arbeit" ist zumindest vorerst gelungen.