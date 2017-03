Vorbild für junge Journalisten in Kolumbien Das Vermächtnis von Gabriel Garcia Marquez

Etwa 30.000 Dollar verlangte ein Bücherdieb 2014 für die signierte Erstausgabe von "Hundert Jahre Einsamkeit". Der Dieb wurde gefasst, jedoch zeigt die Anekdote: Literaturnobelpreisträger Gabriel García Márquez ist in Kolumbien mehr als Literatur. Er ist, spätestens posthum, zum Staatsschriftsteller geworden, die Diebe seiner Bücher werden von einem Großaufgebot der Polizei gesucht. Und der von ihm erfundene Magische Realismus ist ein Slogan der Tourismusindustrie. Was bleibt also von Màrquez? Literatur auch, aber vor allem: eine erzählerische Form des Journalismus. Gelehrt wird der am FNPI, dem von Márquez 1995 gegründeten Institut für neuen Journalismus in Cartagena. Schließlich hat Márquez selbst als Reporter angefangen.

Die Buchhandlung von Alvaro Castillo in Bogotá ist ein Ort für Bibliophile. In den Regalen stapeln sich tausende Bücher, kaum Neuerscheinungen, dafür viele Klassiker und vor allem: signierte Erstausgaben. Das, sagt Alvaro Castillo sei eben der Vorteil seines Berufes. Auch Gabriel García Márquez oder Gabo, wie Márquez in Kolumbien genannt wird, war einer seiner Kunden.

Wenn es einen Ort gibt, an dem das geistige Erbe von Gabriel García Márquez noch lebendig ist, dann ist es das Institut für neuen Journalismus in Cartagena an der Karibikküste. "1995 hat Gabriel García Márquez das FNPI gegründet, um den Journalismus in Lateinamerika zu stärken", erklärt Daniel Márquinez, der im Institut arbeitet. Denn Gabo war auch Journalist. Er habe eine eigene Form der Reportage begründet, die Crónica, so Daniel Marquinez.



Daniel Marquinez: "Gabo war Journalist und Erzähler in Personalunion, und seine Romane muten an wie eine Chronik, wie die Schilderung eines historischen Ereignisses. Manchmal ist diese Chronik wie eine fantastische Erzählung, aber dennoch real. Eine tolle Geschichte, die aber wahr ist, das ist der einzige Unterschied".