Buch von Justus Bender über Rechtspopulisten Was will die AfD?

Ist die AfD rechtspopulistisch, rechtsradikal oder gar rechtsextrem? Ist sie gefährlich oder nur ein vorübergehendes Zeitgeistphänomen? Fragt Justus Bender in seinem Buch "Was will die AfD? Eine Partei verändert Deutschland". Der Journalist hat die Partei lange begleitet und gibt Antworten. Es gehe der Partei um Freiheit für das Ressentiment. Die AfD sei offen reaktionär, ersehne sich den Zustand der 50er Jahre zurück, als es noch keine Frauenquote und keinen liberalen Sexualkundeunterricht gab. Bender hat ein kundiges, aufschlussreiches, in Teilen überraschendes und keineswegs beruhigendes Portrait dieser noch jungen Partei vorgelegt.

Justus Bender kennt die AfD, er beobachtet sie seit 2013 für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Und die AfD kennt ihn. Vor dem Treffen der rechten Parteiengruppe "Europa der Nationen und der Freiheit" setzte NRW-Landeschef Marcus Pretzell Bender persönlich auf die schwarze Liste der nicht zugelassenen Pressevertreter. Das ist zwar lästig, aber es adelt eben auch. Was Bender andererseits nicht nötig hat, denn er hat auch ohne diesen Ritterschlag ein kundiges, aufschlussreiches, in Teilen überraschendes und keineswegs beruhigendes Portrait dieser noch jungen Partei vorgelegt. Durchaus selbstkritisch, was die Rolle der eigenen, manchmal sensationslüsternen Zunft angeht: "Die AfD ist eine Erfindung des politisch-medialen Perpetuum mobiles" schreibt er nicht ganz zu Unrecht. In doppelter Hinsicht ein Medienphänomen sogar, denn der schnelle Aufstieg der AfD wäre in dieser Form ohne das Medium Internet nicht zu erklären. Die Gründungsphase konnte durch den Einsatz von Email und Facebook-Gruppen auch ohne physische Ortsvereine schnell und effektiv organisiert werden. Die Kommunikation übers Netz erfordert zudem keine große Nachdenklichkeit, sondern sie bestätigt populistische Inhalte und enthemmt die Nutzer, die sich vor ihrem Computer im Wohnzimmer in einem geschützten Raum wähnen.

Ideale Voraussetzungen also für eine Partei des digitalen Bürgerkriegs, so Bender. Aber was will die AfD genau? Auch wenn sich Rechtsradikale bei ihr tummeln ist sie keine Nazi-Partei. Denn anders als der NPD geht es der AfD in erster Linie um Freiheit, wenn auch nicht im aufklärerisch-emanzipatorischen Sinn. Es geht um die Befreiung des lange durch die Political Correctness stigmatisierten Bauchgefühls, um das offen geäußerte Ressentiment. Redeverbote innerhalb und außerhalb der Partei werden deshalb radikal abgelehnt, was den unsicheren Umgang mit offensichtlich parteischädigenden Personen wie dem antisemitischen baden-württembergischen Abgeordneten Gedeon oder mit den skandalumwitterten Auftritten des thüringischen Fraktionschef Höcke erklärt. Libertär ist die AfD freilich nicht, denn sie träumt vom starken Staat, der Ordnung und Regeln garantiert. Nein, die AfD ist dezidiert gegen die Libertinage der 68er. Sie ist offen reaktionär, sehnt sich zum Zustand der 50er Jahre zurück, als es noch keine Frauenquoten gab, keine Ausländer und keinen liberalen Sexualkundeunterricht.

Vieles am Aufstieg der AfD erinnert an die Entstehungsgeschichte der Grünen, allerdings mit umgekehrten politischen Vorzeichen. Doch anders als bei selbsternannten Anti-Parteien-Partei darf man bei der AfD keine Mäßigung ihrer radikalen Positionen und Haltungen erwarten. Im Gegenteil. Um das zu verdeutlichen entwirft Bender ein für politische Feinschmecker zunächst äußerst reizvolles Szenario einer Bundesregierung unter Führung eines AfD-Bundeskanzlers Poggenburg im Bündnis mit einer Nach-Merkel-Union unter dem neuen CDU-Vorsitzenden Jens Spahn. Dieser Kanzler organisiert geschickt an den offiziellen Koalitionsvereinbarungen vorbei seine fremdenfeindliche, populistische Politik durch den konsequenten Einsatz von bundesweiten Volksbefragungen. Ein düsteres Szenario, das die Frage eindrücklich beantwortet, welches Gefährdungspotenzial diese Partei wirklich hat.

