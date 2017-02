Ergreifende Lebensgeschichte Berlinale-Eröffnung: "Django" von Etienne Comar

Kann die Kunst in Krisenzeiten unpolitisch bleiben?

Regisseur und Drehbuchautor Etienne Comar hinterfragt am Beispiel von Django Reinhardt allgemein das Verhältnis des Künstlers zur Politik. Kann die Kunst in Krisenzeiten tatsächlich unpolitisch bleiben? Lange zieht sich Django auf die Position zurück, dieser Krieg sei nicht seiner und gehe ihn nichts an. Dass das nicht stimmt, stellt er bald schmerzlich fest. Geschickt mischt Comar in seinem Debütfilm Fakten und Fiktion. Tatsächlich gab es die Anfrage der Wehrmacht, Django auf Deutschlandtournee zu schicken, und tatsächlich floh er vorher in die Schweiz. Was sich dazwischen aber genau zugetragen hat, ist unbekannt.

Etienne Comar konzentriert sich in seinem Film auf das Jahr 1943. Djangos Geschichte erzählt er straight, ohne jede Rückblende auf dessen Entwicklung vom Straßenmusiker zum gefeierten Star. Einschneidende Ereignisse wie das Feuer im Wohnwagen, das ihm die verkrüppelte Hand bescherte, werden in einem Nebensatz abgehandelt. Und auch die Nachkriegszeit bleibt weitgehend außen vor. Stattdessen setzt der Film auf lange Musikszenen, die Reinhardt ganz im Moment zeigen: eins mit sich und seiner Gitarre, ohne einen Gedanken an Vergangenheit oder Zukunft.

Django Reinhardts Biographie wird in die große Leidenserzählung der europäischen Sinti eingebettet

Dass der Film trotz dieser sehr geradlinigen Erzählweise keinen Moment langweilt, liegt neben der mitreißenden Musik auch an dem famosen Reda Kateb in der Hauptrolle. Der Franko-Algerier mit dem ungewöhnlichen Gesicht gehört zu den interessantesten Schauspielern seiner Generation. Django Reinhardt verkörpert er mit Clark Gable-Charme, Seele und zunehmender Sorge um sich und seine Familie. Eine Großeinstellung seines Gesichts ersetzt mehrere Seiten Drehbuch und macht klar, wie die Verzweiflung angesichts seiner scheinbar aussichtlosen Lage immer größer wird. Die Nebenrollen, allen voran Djangos Mutter, sind mit Sinti besetzt, Laiendarstellern. Sie verleihen dem Geschehen einen fast dokumentarischen Charakter. Die Biographie des Ausnahmekünstlers Reinhardt wird so in die große Leidenserzählung der europäischen Sinti eingebettet.