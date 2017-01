Buchkritik: "4321" von Paul Auster Auster auf dem Höhepunkt seines Schaffens

"Paris war der Film von Paris, eine Anhäufung aller Paris-Filme, die Ferguson gesehen hatte, und wie inspirierend war es, sich jetzt an dem wirklichen Ort zu befinden, wirklich in seiner ganzen prächtigen und anregenden Wirklichkeit, und doch mit dem Gefühl umherzugehen, es wäre auch ein imaginärer Ort, ein Ort zugleich in seinem Kopf und in der Luft, die seinen Körper umgab, ein gleichzeitiges Hier und Da, eine schwarzweiße Vergangenheit und eine farbige Gegenwart, und Ferguson machte es Spaß, zwischen beiden hin und her zu pendeln, wobei seine Gedanken manchmal so schnell waren, dass beides miteinander verschwamm." aus "4321"