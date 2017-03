Das Erste: Charité Mit Bärten und Bazillen

Sönke Wortmanns Serie "Charité" schafft es, das Gefühl einer Epoche im Umbruch zu transportieren. Hygiene und Bakteriologie stecken in den Kinderschuhen, Fernsprechapparate gelten als Spinnerei, aber Medizin und Technik tragen noch das Versprechen echter Verbesserungen für die Menschheit in sich. In der immer noch strengen Zweiklassengesellschaft zwischen Ärzten und Personal spiegeln sich auch Machotum, Antisemitismus, nationale Begeisterung für den neuen Kaiser Wilhelm oder sozialliberale Ideen.

Filmzitat: "Was hat denn ursächlich zu seiner Erkrankung und damit zu seinem Tod geführt? Nichts anderes als seine elenden Lebensbedingungen. Sein Leben in einer feuchten Hinterhofwohnung, in der jedes Bett doppelt und dreifach an Schlafburschen vermietet wird und sich 40 Personen ein Plumpsklo teilen. Wir dürfen uns also nicht wundern, wenn in Berlin bereits jeder Vierte an Tuberkulose stirbt".