Mit dem Auto im Schnee festzustecken ist keine angenehme Situation und kann auch schnell gefährlich werden. Wir geben Tipps, was man am besten während der Fahrt als Winter-Notfall-Package dabeihaben sollte!

Mit dem Auto im Schnee festzustecken ist keine angenehme Situation, auch die nächsten Toiletten sind oft außerhalb der Reichweite. Was macht man dann am besten? Als Mann kann man sich notfalls auch hinter einen Baum stellen, aber für Frauen ist das schwieriger. Deshalb ist ein viertüriges Auto von Vorteil, da man sich schnell einen kleinen Schutzraum schaffen kann, indem man die vordere und die hintere Beifahrertür öffnet. Dort kann man wenigstens die Notdurft verrichten.

Natürlich! Mittlerweile sind wir von dem Komfort unserer Autos so verwöhnt, dass man schnell einmal den Mantel, die Mütze oder Handschuhe vergisst mitzunehmen. Für den Fall der Fälle sollte man wissen, dass im Verbandskasten eine Rettungsdecke ist. Mit der silbernen Beschichtung zu sich gedreht, wickelt man sich in diese ein und sammelt so seine eigene Körperwärme um sich zu wärmen. Auch ein sehr wichtiger Trick ist es, immer ein Feuerzeug und ein Taschenmesser in der Tasche zu haben.