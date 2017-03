Diese hohen Minutenpreise kommen so zusammen, weil auf den Schiffen Satellitennetze aktiv sind, und die sind einfach viel teurer als die normalen Netze am Boden. Das heißt, wichtig ist, dass man in seinem Handy die Einstellung "automatische Netzwahl" deaktiviert. Denn das Handy wählt sich immer in das stärkste Netz ein. Wenn man das deaktiviert hat man auch die Möglichkeit, wenn das Schiff im Hafen oder an der Küste unterwegs ist, über das ganz normale Netz zu telefonieren. Und da gelten dann die üblichen Preise, also auch EU-Roaming-Gebühren sind da möglich.