Steigende Benzinpreise So tanken Sie an Ostern günstig

So tanken Sie an Ostern günstig

Es hat Tradition, aber woher die kommt, weiß keiner so genau. Fakt ist jedenfalls, dass Benzin und Diesel pünktlich zu den Osterferien spürbar teurer werden. Laut ADAC vergleicht nur gut jeder zweite Autofahrer regelmäßig die Spritpreise. Dabei lohnt sich das. Was man tun kann, um an Ostern möglichst günstig zu tanken, verrät Eva Laun aus unserer Wirtschaftsredaktion.

Der erste Tipp ist: Entweder vor oder nach Ostern tanken. Denn das Internetportal Clever Tanken hat letztes Jahr ermittelt, dass Benzin und Diesel über die Osterfeiertage bis zu vier Cent teurer geworden sind. Am Dienstag war der Preis dann wieder so niedrig wie vor Ostern. Es lohnt sich also, Preise zu vergleichen. Dabei kommt es vor allem auf die Uhrzeit an. Bis zu 6 Mal am Tag ändern die Tankstellen ihre Preise. Und zum Teil beträgt der Unterschied zwischen günstigstem und teuerstem Preis 15 Cent. Hochgerechnet auf einen 60-Liter Tank sprechen wir also von 9 Euro, die man mit einmal Tanken sparen kann.